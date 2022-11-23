Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко повідомив, як працюватимуть навчальні заклади після обстрілів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кличко повідомив, як працюватимуть навчальні заклади після обстрілів
Батьки самостійно прийматимуть рішення про те, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома
фото ілюстративне

Садочки працюватимуть в очному режимі, школи – у змішаному

Столичні навчальні заклади 24 листопада продовжать освітній процес та працюватимуть у змішаному режимі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Школи працюватимуть у змішаному форматі: школярі зможуть продовжити навчання як офлайн, так і онлайн», – йдеться в повідомленні.

Садочки працюватимуть в очному режимі. Батьки самостійно прийматимуть рішення про те, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома.

«Також нагадаю, що розроблений алгоритм дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання. Керівництво навчальних закладів оперативно інформуватиме батьків у разі зміни режиму роботи», – додав Кличко.

Мешканців столиці влада просить не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та не нехтувати правилами безпеки.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

Теги: війна Київ школа росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вишгород. Це наслідки російського терору мирного населення
Обстріл Київщини. Стало відомо, скільки людей загинуло
Сьогодні, 18:39
Над Києвом була збита 21 ракета
Кличко назвав кількість ракет, які летіли на Київ
Сьогодні, 16:59
Внаслідок влучання почалася пожежа
Ракетний обстріл Київщини: є загиблі, руйнування (фото)
Сьогодні, 16:30

Новини

Кличко повідомив, як працюватимуть навчальні заклади після обстрілів
Кличко повідомив, як працюватимуть навчальні заклади після обстрілів
Загинула 17-літня дівчина. Кличко розповів про жертви рашистів
Загинула 17-літня дівчина. Кличко розповів про жертви рашистів
У Києві метро змінює графік руху потягів, а трамваї припинили роботу: деталі
У Києві метро змінює графік руху потягів, а трамваї припинили роботу: деталі
Кличко назвав кількість ракет, які летіли на Київ
Кличко назвав кількість ракет, які летіли на Київ
Ракетний обстріл Київщини: є загиблі, руйнування (фото)
Ракетний обстріл Київщини: є загиблі, руйнування (фото)
Наслідки ракетної атаки на Київ: місто без води, є поранені
Наслідки ракетної атаки на Київ: місто без води, є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Від Зеленського цього не чекали
95K
РФ відреагувала масовими обстрілами на історичне рішення Європарламенту
64K
Рука живе своїм життям. Путін на зустрічі знову дивно рухався (відео) 
56K
Вимагаємо електричної справедливості! Як блекаут розсварив українців
56K
Що пригальмовує контрнаступ ЗСУ – пояснення Банкової
55K
Киргизстан відреагував на заяву тюркського батальйону, який воює проти Путіна

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
Сьогодні, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
Сьогодні, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
Вчора, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
Вчора, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Вчора, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту