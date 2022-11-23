Кличко повідомив, як працюватимуть навчальні заклади після обстрілів

Батьки самостійно прийматимуть рішення про те, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома

Садочки працюватимуть в очному режимі, школи – у змішаному

Столичні навчальні заклади 24 листопада продовжать освітній процес та працюватимуть у змішаному режимі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Школи працюватимуть у змішаному форматі: школярі зможуть продовжити навчання як офлайн, так і онлайн», – йдеться в повідомленні.

Садочки працюватимуть в очному режимі. Батьки самостійно прийматимуть рішення про те, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома.

«Також нагадаю, що розроблений алгоритм дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання. Керівництво навчальних закладів оперативно інформуватиме батьків у разі зміни режиму роботи», – додав Кличко.

Мешканців столиці влада просить не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та не нехтувати правилами безпеки.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.