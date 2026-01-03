Головна Країна Суспільство
Удари по Миколаєву коригував чоловік, який вважає себе громадянином РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Удари по Миколаєву коригував чоловік, який вважає себе громадянином РФ
Чоловіка визнано винним у державній зраді, він отримав 15 років тюрми
Зрадника засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Заводський районний суд міста Миколаєва визнав місцевого жителя винним у державній зраді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

За матеріалами справи, у квітні і серпні 2024 року обвинувачений надсилав у Telegram представнику російських спецслужб голосові повідомлення про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розташування підприємств оборонно-промислового комплексу і результати обстрілів цивільної чи військової інфраструктури. Зокрема, зазначав, що ракета попала по заводу, на якому збирають дрони, але загалом військових у мало і місто пусте.

Доступ до переписки обвинуваченого в Telegram правоохоронці перехопили без його відома в рамках негласних слідчих розшукових дій.

У судовому засіданні чоловік розповів, що народився і тривалий час проживав у Калінінграді, РФ. Потім він переїхав в український Миколаїв, але часто їздив в Росію, навідував свою матір, яка переїхала в Україну з 2014 року. Також в РФ досі проживає його товариш, який, начебто, є цивільною людиною.

Обвинувачений зізнався, що в лютому 2023-го через Польщу їздив у Калінінград, щоб забрати мазь для суглобів, яку йому переслав цілитель з Карелії. Під час поїздки прикордонники попередили, що до нього підʼїде чоловік поспілкуватися. Потім він дійсно зустрівся із незнайомцем, який цікавився обстановкою в Миколаєві. Далі він переписувався із ним у Telegram. Обвинувачений запевняв, що не знає, чи був це представник ФСБ РФ. Також чоловік стверджував, що спілкувався із працівником СБУ, і росіянин попросив цей контакт. Обвинувачений хотів ще раз у жовтні 2024-го їхати в Росію, але був затриманий. Після цього його телефон був у працівників СБУ і, як каже обвинувачений, він продовжував ще п’ять місяців спілкуватися з росіянином,  відправляв голосові повідомлення, тобто співпрацював зі слідством.

Чоловік не погоджувався із тим, що вчинив державну зраду, тому що не вважає себе громадянином України.

Він розповів, що був військовослужбовцем, в 1991 році прийняв громадянство РФ та отримав російський паспорт. Але продовжив військову службу у Миколаєві. Після звільнення з війська він деякий час проживав у Калінінграді, а потім знову повернувся до Миколаєва, до своєї родини. Обвинувачений говорив, що громадянство України у встановленому законодавством порядку не прийняв, знайома паспортистка у Миколаєві просто видала йому паспорт громадянина України, але де цей паспорт він не знає і зберігає тільки російський паспорт.

Але, як з’ясувалося, у 2008 році для реєстрації шлюбу з громадянкою України він надав український паспорт.

Доказів того, що обвинувачений позбавлений громадянства України або відмовився від нього, суду не надано.

На сьогодні чоловік розлучений і має двох неповнолітніх дітей.

Зрадника засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Новокамʼянці Таврійської міської територіальної громади Каховського району Херсонщини поховали 39-річного ветерана АТО Степана Гавія, який добровільно підписав контракт зі Збройними силами РФ і воював проти України. Він здавав окупантам проукраїнських жителів села і називав себе комендантом. Проти українців воює і прийомний син Гавія 22-річний Артур Трощинський – нещодавно він отримав інвалідність в районі Олешок. 

Крім того, генерал-лейтенант Сергій Стороженко, командувач 6-ї загальновійськової армії РФ, є найвисокопоставленішим українським перебіжчиком, який веде війну проти своєї батьківщини.

Також російські війська намагаються штурмувати український Куп’янськ, використовуючи для просування підземну газову трубу під річкою Оскіл – так само, як це було раніше під Авдіївкою та Суджею. За даними ВВС, командування наступом на місто здійснює колишній український офіцер, який зрадив присягу та перейшов на бік Росії.

Теги: телефон паспорт Миколаїв слідство громадянство колабораціонізм

