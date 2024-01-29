Нардепи вирішили рятувати Кличка

Нардеп Безгін вважає, що система управління в столиці «перебуває в хаосі»

Кличку пропонують створити милиці у вигляді райрад



Народні депутати хочуть створити тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради щодо функціонування Києва під час воєнного стану. Про це повідомив парламентарій від фракції Слуга народу Віталій Безгін.

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Передбачається, що комісія матиме такі напрямки діяльності:

модель управління в місті;

криза метрополітену та громадського транспорту;

критична інфраструктура;

містобудування та оборонні планувальні заходи.

Парламентар вважає, що система управління в столиці «перебуває в хаосі», зокрема, ідеться про відсутність районних рад та незалежного виконавчого комітету Київської міськради.

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«Київ продовжує залишатись політичним та економічним центром країни, а також головною військовою ціллю агресора. Водночас критична інфраструктура міста перебуває в жахливому стані, ледь не щодня нас спіткають сумні новини про метро, наземний транспорт, мости та переходи. Про Бортничі і говорити не хочеться. І це не наслідок ракетних ударів ворога чи проблем з бюджетом (він астрономічний), це наслідок низького рівня менеджменту», – каже Безгін.

Депутат пояснює, що комісію хочуть створити не тільки, щоб знайти причини головних проблем в столиці та відповідальних, але й для того, аби запропонувати шляхи їх вирішення через законодавчі ініціативи та шляхом публічного адвокатування інтересу киян.

За його словами комітет надіслав листи до представників усіх парламентських фракцій та груп щодо делегування представників до складу ТСК.

«Після отримання відповідей буде узгоджено склад, а текст постанови щодо утворення ТСК піде на реєстрацію та голосування в залу Верхової Ради», – пообіцяв він.

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На думку очільника комітету, столична влада може мати дві «моделі поведінки». Перша, зазначає як Безгін, полягає в діалозі із центральною владою, визнанні проблем та спільній розробці рішень. Він додав:

«Друга, що ми вже неодноразово бачили, – це політичні спекуляції та чергові казки про «утиски місцевого самоврядування в столиці».

Раніше повідомлялось, що директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА обвинувачується у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. Київська міська прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця.