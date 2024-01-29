Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нардепи вирішили рятувати Кличка

Христина Петренко
glavcom.ua
Нардепи вирішили рятувати Кличка
Нардеп Безгін вважає, що система управління в столиці «перебуває в хаосі»
фото з відкритих джерел

Кличку пропонують створити милиці у вигляді райрад
 

Народні депутати хочуть створити тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради щодо функціонування Києва під час воєнного стану. Про це повідомив парламентарій від фракції Слуга народу Віталій Безгін.

Передбачається, що комісія матиме такі напрямки діяльності:

  • модель управління в місті;
  • криза метрополітену та громадського транспорту;
  • критична інфраструктура;
  • містобудування та оборонні планувальні заходи.

Парламентар вважає, що система управління в столиці «перебуває в хаосі», зокрема, ідеться про відсутність районних рад та незалежного виконавчого комітету Київської міськради.

«Київ продовжує залишатись політичним та економічним центром країни, а також головною військовою ціллю агресора. Водночас критична інфраструктура міста перебуває в жахливому стані, ледь не щодня нас спіткають сумні новини про метро, наземний транспорт, мости та переходи. Про Бортничі і говорити не хочеться. І це не наслідок ракетних ударів ворога чи проблем з бюджетом (він астрономічний), це наслідок низького рівня менеджменту», – каже Безгін.

Нардепи вирішили рятувати Кличка фото 1

Депутат пояснює, що комісію хочуть створити не тільки, щоб знайти причини головних проблем в столиці та відповідальних, але й для того, аби запропонувати шляхи їх вирішення через законодавчі ініціативи та шляхом публічного адвокатування інтересу киян.

За його словами комітет надіслав листи до представників усіх парламентських фракцій та груп щодо делегування представників до складу ТСК. 

«Після отримання відповідей буде узгоджено склад, а текст постанови щодо утворення ТСК піде на реєстрацію та голосування в залу Верхової Ради», – пообіцяв він.

На думку очільника комітету, столична влада може мати дві «моделі поведінки». Перша, зазначає як Безгін, полягає в діалозі із центральною владою, визнанні проблем та спільній розробці рішень. Він додав: 

«Друга, що ми вже неодноразово бачили, – це політичні спекуляції та чергові казки про «утиски місцевого самоврядування в столиці».

Раніше повідомлялось, що директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА обвинувачується у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. Київська міська прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця. 

Читайте також: Кличко розповів, скільки грошей торік Київ спрямував на потреби ЗСУ
Теги: Віталій Безгін КМДА інфраструктура самоврядування метро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Начальник «Київського Метрополітену» розповів, чи потребують якісь станції термінового ремонту
Чи закриють ще якісь станції метро на ремонт? Відповідь «Київметрополітену»
3 сiчня, 15:59
У метро Нью-Йорка зіткнулися два потяги: десятки поранених, сотні евакуйовано
У метро Нью-Йорка зіткнулися два потяги: десятки поранених, сотні евакуйовано
5 сiчня, 06:28
У Латвії українці можуть отримати різні види допомоги
Розміщення та інтеграція. На що розраховувати українцям у Латвії у 2024 році
31 грудня, 2023, 08:51
Вільнюс ухвалив рішення щодо користування транспортом для біженців з України
Українці ще рік зможуть користуватися безкоштовною можливістю у Литві
4 сiчня, 10:55
Столична підземка може підвищити вартість проїзду до 30 грн
Проїзд по 30 грн. «Київський метрополітен» зробив заяву
18 сiчня, 13:36
У Стамбулі через будівництво метро обвалився триповерховий будинок (відео)
У Стамбулі через будівництво метро обвалився триповерховий будинок (відео)
18 сiчня, 15:40
На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Вербового
Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де росіяни атакували найбільше
20 сiчня, 20:32
Місцеві пабліки публікують фото наслідків російського удару
Удар по Харкову: є поранені, серед яких дитина
23 сiчня, 23:38
Місто поки вимушене шукати інші варіанти для закінчення робіт у метро
Філатов про будівництво метро: «Історія настільки ж сумна, наскільки й цинічна»
Сьогодні, 15:23

Новини

Нардепи вирішили рятувати Кличка
Нардепи вирішили рятувати Кличка
Додаткові канікули у київських школах: кого стосуються та скільки триватимуть
Додаткові канікули у київських школах: кого стосуються та скільки триватимуть
Кличко розповів, скільки грошей торік Київ спрямував на потреби ЗСУ
Кличко розповів, скільки грошей торік Київ спрямував на потреби ЗСУ
У Києві водійка, скоївши три ДТП, втікала від поліції (відео)
У Києві водійка, скоївши три ДТП, втікала від поліції (відео)
Під час пожежі в Києві загинула жінка (фото)
Під час пожежі в Києві загинула жінка (фото)
У Києві загинув чемпіон з пауерліфтингу після російського ракетного удару
У Києві загинув чемпіон з пауерліфтингу після російського ракетного удару

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Розвідка повідомила, як інцидент з Іл-76 вплинув на процес обміну полоненими
22K
Ухилянтам блокуватимуть рахунки за неявку в ТЦК? Нардеп розставив всі крапки над «і»
20K
Безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів Росії
7274
Танки Leopard 2 виявилися непридатними для війни в Україні – Foreign Affairs
6334
Кирило окуповує єпархії УПЦ МП. Відомий архімандрит пояснив, чому мовчить Онуфрій
4163
Відрізав собі пальця, щоб вижити: воїн ЗСУ 46 днів провів у оточенні

Новини

ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 04:55
День пам'яті Героїв Крут. Що відзначаємо 29 січня
Сьогодні, 00:20
Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Вчора, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 04:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua