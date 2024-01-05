У метро Нью-Йорка зіткнулися два потяги: десятки поранених, сотні евакуйовано

Один із поїздів, який перевозив до 500 пасажирів, рухався на північ і зіткнувся з іншим поїздом, виведеним з ладу

4 січня у метрополітені Нью-Йорка, у Верхньому Вест-Сайді зіткнулися два поїзди, унаслідок якого понад 20 осіб дістали поранення. Про це пише газета New York Post.

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Видання повідомляє з посиланням на поліцію, що один із поїздів, який перевозив до 500 пасажирів, рухався на північ і зіткнувся з іншим поїздом, виведеним з ладу. За інформацією ЗМІ, на момент зіткнення в другому поїзді проходили ремонтні роботи.

За словами поліцейських, унаслідок зіткнення обидва потяги зійшли з рейок. Офіційні особи підтвердили, що щонайменше 24 людини дістали легкі поранення і були госпіталізовані. Ще близько 300-400 пасажирів було евакуйовано.

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Президент Управління транзиту міста Нью-Йорка (MTA) Річ Дейві заявив, що обладнання працювало як належить. За його словами, причини аварії встановлюють.

Раніше повідомлялося, що просідання ґрунту та провали біля станції метро «Деміївська» сталися якраз над місцем, де виявили тріщини в тунелі метро.

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.