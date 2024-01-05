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У метро Нью-Йорка зіткнулися два потяги: десятки поранених, сотні евакуйовано

Діана Гасюк
glavcom.ua
У метро Нью-Йорка зіткнулися два потяги: десятки поранених, сотні евакуйовано
фото: New York Post

Один із поїздів, який перевозив до 500 пасажирів, рухався на північ і зіткнувся з іншим поїздом, виведеним з ладу

4 січня у метрополітені Нью-Йорка, у Верхньому Вест-Сайді зіткнулися два поїзди, унаслідок якого понад 20 осіб дістали поранення. Про це пише газета New York Post.

Видання повідомляє з посиланням на поліцію, що один із поїздів, який перевозив до 500 пасажирів, рухався на північ і зіткнувся з іншим поїздом, виведеним з ладу. За інформацією ЗМІ, на момент зіткнення в другому поїзді проходили ремонтні роботи.

За словами поліцейських, унаслідок зіткнення обидва потяги зійшли з рейок. Офіційні особи підтвердили, що щонайменше 24 людини дістали легкі поранення і були госпіталізовані. Ще близько 300-400 пасажирів було евакуйовано.

Президент Управління транзиту міста Нью-Йорка (MTA) Річ Дейві заявив, що обладнання працювало як належить. За його словами, причини аварії встановлюють.

У метро Нью-Йорка зіткнулися два потяги: десятки поранених, сотні евакуйовано фото 1
У метро Нью-Йорка зіткнулися два потяги: десятки поранених, сотні евакуйовано фото 2
У метро Нью-Йорка зіткнулися два потяги: десятки поранених, сотні евакуйовано фото 3

Раніше повідомлялося, що просідання ґрунту та провали біля станції метро «Деміївська» сталися якраз над місцем, де виявили тріщини в тунелі метро. 

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Теги: метро поранення США аварія

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