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Українці ще рік зможуть користуватися безкоштовною можливістю у Литві

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українці ще рік зможуть користуватися безкоштовною можливістю у Литві
Вільнюс ухвалив рішення щодо користування транспортом для біженців з України
фото: LRT

Транспорт у столиці Литви залишиться безкоштовним іще 12 місяців

Українські біженці у столиці Литви зможуть ще рік безкоштовно користуватись міським громадським транспортом. Таке рішення ухвалила Рада самоврядування Вільнюса.

«У 2024 році іноземці, які виїхали з України у зв'язку з військовими діями РФ, матимуть право на 100% знижку на проїзд у місцевих автобусах та тролейбусах загального користування», – йдеться у рішенні.

Українці безкоштовно користуються громадським транспортом столиці Литви із березня 2022 року. Таку ж пільгу отримують вчителі та інші працівники закладів освіти, культури та соціального обслуговування міста. 

До слова, для українців розпочато подовження тимчасових видів на проживання у Литві. При цьому активність українських  біженців  перевершила усі очікування місцевої влади. Наразі у Литві тимчасовим захистом користується понад 52 тис. українських біженців. Департамент міграції вже продовжив посвідки на проживання 3 тис. отримувачів тимчасового захисту. Станом на 1 грудня у Литві проживають понад 86 тис. українців.

Більшість таких іноземців – 52 тис. осіб – вважаються біженцями і мають тимчасовий дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту. Решта українців мають тимчасову посвідку на проживання у Литві по роботі, возз'єднанню родини або з гуманітарних міркувань, працюють висококваліфікованими фахівцями тощо.

Нагадаємо, Литва до березня 2025 року продовжить тимчасовий захист для українських біженців. Процес продовження терміну тимчасового проживання незабаром розпочнеться. Про це заявила керівниця департаменту міграції Литви Евеліна Ґудзінскайте. 

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Теги: самоврядування влада українці біженці Литва транспорт

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