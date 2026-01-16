У Києві 100 будинків досі без опалення – Кличко

Київ продовжує жити за екстреними графіками відключень світла

Сьогодні, 15 січня, близько 100 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

«На середину сьогоднішнього дня близько 100 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення (із 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня). Комунальники не припиняють цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. «Київ продовжує жити за екстреними графіками відключень світла. Енергетики теж продовжують працювати, щоб стабілізувати ситуацію», – наголосив Кличко.

Як зазначає «Главком», у деяких квартирах Києва температура становить +6°С. А в одному з медичних гуртожитків у столиці – +9°С.

Нагадаємо, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів оновив правила пересування українців під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися «пунктів незламності».

До слова, будинки з електроопаленням стануть обʼєктами критичної інфраструктури, тому світло там не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень.