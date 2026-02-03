Головна Країна Події в Україні
Відновлення Дарницької ТЕЦ займе значний час – Шмигаль

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відновлення Дарницької ТЕЦ займе значний час – Шмигаль
Влада шукає способи підключити резервне опалення для будинків, де його довго не було
фото: Денис Шмигаль

Столична ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень

Ремонт Дарницької теплоенергоцентралі у Києві, яка була зазнала сильних пошкоджень після атаки Росії, займе значний час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Міністр повідомив, що відбулося засідання енергетичного штабу. Під час зустрічі йшлося про те, що ворог пошкодив об'єкти генерації та магістральних і розподільчих мереж у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та інших областях. «Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень», – зазначив він і назвав це воєнним злочином РФ.

Зазначається, що Міністерство енергетики, Мінрозвитку, Київ, комунальні та приватні підприємства надають всю допомогу з обладнанням і спеціалістами для відновлення енергообʼєкта.

Міністр доручив також проаналізувати всі можливі об'єкти комунальної, приватної та державної власності в районах, де могли б тимчасово перебувати люди, які втратили тепло у своїх оселях. З огляду на критичність ситуації, на засіданні обговорили термінові заходи для стабілізації системи. Наразі проводиться перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже відзавтра до відновлення тепломагістралей залучають сили «Укртрансгазу».

«Також опрацьовуємо варіанти підключення резервного теплопостачання для будинків, які опинилися в зоні тривалого відключення», – повідомив глава Міненерго.

Шмигаль додав, що ситуація в енергосистемі складна. Енергетики застосовують графіки аварійних відключень. На критичних ділянках вже розпочинається розстановка додаткових генераторів.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окупанти атакували ТЕЦ і ТЕС, які працювали для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 лютого 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Теги: Денис Шмигаль Міненерго енергетика Київ ТЕЦ

