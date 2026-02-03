Відновлення Дарницької ТЕЦ займе значний час – Шмигаль

Влада шукає способи підключити резервне опалення для будинків, де його довго не було

Столична ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень

Ремонт Дарницької теплоенергоцентралі у Києві, яка була зазнала сильних пошкоджень після атаки Росії, займе значний час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Міністр повідомив, що відбулося засідання енергетичного штабу. Під час зустрічі йшлося про те, що ворог пошкодив об'єкти генерації та магістральних і розподільчих мереж у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та інших областях. «Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень», – зазначив він і назвав це воєнним злочином РФ.

Зазначається, що Міністерство енергетики, Мінрозвитку, Київ, комунальні та приватні підприємства надають всю допомогу з обладнанням і спеціалістами для відновлення енергообʼєкта.

Міністр доручив також проаналізувати всі можливі об'єкти комунальної, приватної та державної власності в районах, де могли б тимчасово перебувати люди, які втратили тепло у своїх оселях. З огляду на критичність ситуації, на засіданні обговорили термінові заходи для стабілізації системи. Наразі проводиться перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже відзавтра до відновлення тепломагістралей залучають сили «Укртрансгазу».

«Також опрацьовуємо варіанти підключення резервного теплопостачання для будинків, які опинилися в зоні тривалого відключення», – повідомив глава Міненерго.

Шмигаль додав, що ситуація в енергосистемі складна. Енергетики застосовують графіки аварійних відключень. На критичних ділянках вже розпочинається розстановка додаткових генераторів.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окупанти атакували ТЕЦ і ТЕС, які працювали для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 лютого 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).