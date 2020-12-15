У Києві з'явиться Алея праведників і меморіал Голокосту: Зеленський підписав указ
Президент підписав указ про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру
Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.
Згідно з документом, Прем'єр-міністра України й керівника Офісу Президента України визначено співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», а також затверджено новий склад Організаційного комітету.
Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників щодо створення в м. Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту «Бабин Яр».
Кабінет Міністрів має затвердити план заходів у зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, передбачивши вирішення нагальних питань розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», зокрема встановлення композиційних елементів Алеї Праведників, розширення зон охорони заповідника та завершення облаштування меморіального музею пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру у будівлі по вул. Іллєнка, 44 у м. Києві тощо.
Крім того, уряд повинен передбачити проведення жалобних заходів та організації міжнародної наукової конференції (веб-конференції), присвяченої роковинам трагедії Бабиного Яру, здійснення пошукової роботи стосовно загиблих у Бабиному Яру, увічнення пам'яті про них.
Нагадаємо, 29 вересня з нагоди 79-х роковин трагедії Бабиного Яру, український уряд та Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Документ був підписаний міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком і членом Наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», президентом Всесвітнього єврейського конгресу Рональдом Лаудером в присутності Президента України.
- Що буде збудовано у Бабиному Яру? Українські євреї закликають поламати план Путіна
-
Бабин Яр: «Проєкт, що бере за душу» чи «Меморіал, за яким стоїть Путін»
-
Ізраїль підтримує створення Меморіального центру Голокосту в Бабиному Яру – посол Джоел Ліон
-
Музей Бабиного Яру на місці стадіону. Будівництво вже розпочалося (фото)
-
Головний рабин Києва Йонатан Біньямін Маркович: Який антисемітизм, якщо президент України – єврей?