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    Політика

    У Києві з'явиться Алея праведників і меморіал Голокосту: Зеленський підписав указ

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    У Бабиному Яру встановлені пам&rsquo;ятники і пам&rsquo;ятні знаки, які нагадують про події нацистської окупації Києва, коли в урочищі розстрілювали людей за етнічною ознакою - У Києві з'явиться Алея праведників і меморіал Голокосту: Зеленський підписав указ
    У Бабиному Яру встановлені пам’ятники і пам’ятні знаки, які нагадують про події нацистської окупації Києва, коли в урочищі розстрілювали людей за етнічною ознакою

    Президент підписав указ про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру. Згідно з документом, в заповіднику «Бабин Яр» з'явиться Алея праведників і меморіал Голокосту.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

    Згідно з документом, Прем'єр-міністра України й керівника Офісу Президента України визначено співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», а також затверджено новий склад Організаційного комітету.

    Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників щодо створення в м. Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту «Бабин Яр».

    Кабінет Міністрів має затвердити план заходів у зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, передбачивши вирішення нагальних питань розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», зокрема встановлення композиційних елементів Алеї Праведників, розширення зон охорони заповідника та завершення облаштування меморіального музею пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру у будівлі по вул. Іллєнка, 44 у м. Києві тощо.

    Крім того, уряд повинен передбачити проведення жалобних заходів та організації міжнародної наукової конференції (веб-конференції), присвяченої роковинам трагедії Бабиного Яру, здійснення пошукової роботи стосовно загиблих у Бабиному Яру, увічнення пам'яті про них.

    Нагадаємо, 29 вересня з нагоди 79-х роковин трагедії Бабиного Яру, український уряд та Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Документ був підписаний міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком і членом Наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», президентом Всесвітнього єврейського конгресу Рональдом Лаудером в присутності Президента України.

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    Теги: будівництво Меморандум музей Володимир Зеленський Бабин Яр президент
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