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    Названо кількість вакцинованих медиків Київщини

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    На Київщині&nbsp;70% медпрацівників уже отримали по два щеплення - Названо кількість вакцинованих медиків Київщини
    На Київщині 70% медпрацівників уже отримали по два щеплення
    Фото з відкритих джерел

    У трьох закладах охорони здоров'я Київщині вакциновані майже усі медпрацівники

    На Київщині вакцинувалися від коронавірусу 86,8% медиків. Йдеться про понад 32 тис. працівників медзакладів регіону. Про це повідомив 22 вересня очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

    «Кожний житель Київщини може щепитись від коронавірусу. Вакцини є в наявності від різних виробників. Тож закликаю наших людей цією можливістю скористатись, щоб уберегти своє здоров’я. Особливу увагу звертаємо на тих, хто знаходиться у підвищеній зоні ризику, – це вчителі та медики. Вони щодня контактують з великою кількістю осіб, тож мають бути захищеними», – зазначив Володін.

    Із загальної кількості вакцинованих медпрацівників 70% уже отримали по два щеплення. Кампанія з імунізації триває.

    Серед лідерів – три заклади охорони здоров’я. 100% колективу вже вакцинувалось в Ірпінському міському та Ковалівському центрах первинної медико-санітарної допомоги. А в Яготинському центрі первинної медико-санітарної допомоги щеплення отримали 99% працівників.

    Як повідомлялося, на тлі погіршення епідемічної ситуації в Україні посилили карантинні обмеження. Відтак, з 23 вересня усі регіони переходять у жовту зону.

    Заклади освіти у жовтій зоні зможуть працювати в очному режимі за умови, якщо 80% працівників матимуть Covid-сертифікати (вакцинацію, негативний ПЛР-результат тестування чи довідку про одужання від коронавірусу). Закриті заклади освіти не працюватимуть навіть у дистанційній формі.

    Оприлюднено перелік закладів освіти Київщини, в яких менше 80% вакцинованих працівників.

    Уряд дозволив працювати дитячим садочкам та школам за будь-якого рівня епіднебезпеки.

    22 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти і чиновників.

    Теги: лікар Київщина лікарня вакцинація коронавірус
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    Названо кількість вакцинованих медиків Київщини