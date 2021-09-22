Названо кількість вакцинованих медиків Київщини

На Київщині 70% медпрацівників уже отримали по два щеплення

У трьох закладах охорони здоров'я Київщині вакциновані майже усі медпрацівники

На Київщині вакцинувалися від коронавірусу 86,8% медиків. Йдеться про понад 32 тис. працівників медзакладів регіону. Про це повідомив 22 вересня очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

«Кожний житель Київщини може щепитись від коронавірусу. Вакцини є в наявності від різних виробників. Тож закликаю наших людей цією можливістю скористатись, щоб уберегти своє здоров’я. Особливу увагу звертаємо на тих, хто знаходиться у підвищеній зоні ризику, – це вчителі та медики. Вони щодня контактують з великою кількістю осіб, тож мають бути захищеними», – зазначив Володін.

Із загальної кількості вакцинованих медпрацівників 70% уже отримали по два щеплення. Кампанія з імунізації триває.

Серед лідерів – три заклади охорони здоров’я. 100% колективу вже вакцинувалось в Ірпінському міському та Ковалівському центрах первинної медико-санітарної допомоги. А в Яготинському центрі первинної медико-санітарної допомоги щеплення отримали 99% працівників.

Як повідомлялося, на тлі погіршення епідемічної ситуації в Україні посилили карантинні обмеження. Відтак, з 23 вересня усі регіони переходять у жовту зону.

Заклади освіти у жовтій зоні зможуть працювати в очному режимі за умови, якщо 80% працівників матимуть Covid-сертифікати (вакцинацію, негативний ПЛР-результат тестування чи довідку про одужання від коронавірусу). Закриті заклади освіти не працюватимуть навіть у дистанційній формі.

Оприлюднено перелік закладів освіти Київщини, в яких менше 80% вакцинованих працівників.

Уряд дозволив працювати дитячим садочкам та школам за будь-якого рівня епіднебезпеки.

22 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти і чиновників.