У Києві катастрофічно не вистачає двірників

Наразі в Києві працює майже удвічі менше двірників, ніж має бути

Двірники скаржаться на низьку зарплату

У столиці випав сніг, а розчищати його нікому. Причина - в Києві не вистачає двірників. І такий дефіцит не лише в столиці. Про це пише «Сьогодні».

Двірники скаржаться: працюють багато, а зарплатні на картку капає мало.

«Ну, 8-9 тисяч отримуємо. Невелика зарплата», – розповіла двірничка Ольга.

Саме через низьку зарплатню двірників катастрофічно бракує. Приміром, у Києві їх зараз приблизно 3,5 тисячі, а має бути понад 6 тис.

«Хочемо, щоб і зарплату додали, і з житлом щось вирішували», – зазначила двірничка.

«У свій час в Києві двірник отримував службове житло, попрацювавши десь 7-8 місяців, до року. Практика останніх років показує, що в нас отримують 1-2 двірники житло в кращому порядку», – розповів в.о. директора компанії з обслуговування житлового фонду Петро Романюк.

Двірничка Ольга теж серед тих, хто чекає своєї черги. Поки живе в гуртожитку і з роботи йти не планує.

Як повідомлялося, за рік у Києві вдвічі скоротилася кількість безробітних.

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