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    У Києві катастрофічно не вистачає двірників

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    Наразі в Києві працює майже удвічі менше двірників, ніж має бути - У Києві катастрофічно не вистачає двірників
    Наразі в Києві працює майже удвічі менше двірників, ніж має бути
    фото з відкритих джерел

    Двірники скаржаться на низьку зарплату

    У столиці випав сніг, а розчищати його нікому. Причина - в Києві не вистачає двірників. І такий дефіцит не лише в столиці. Про це пише «Сьогодні».

    Двірники скаржаться: працюють багато, а зарплатні на картку капає мало.

    «Ну, 8-9 тисяч отримуємо. Невелика зарплата», – розповіла двірничка Ольга.

    Саме через низьку зарплатню двірників катастрофічно бракує. Приміром, у Києві їх зараз приблизно 3,5 тисячі, а має бути понад 6 тис.

    «Хочемо, щоб і зарплату додали, і з житлом щось вирішували», – зазначила двірничка.

    «У свій час в Києві двірник отримував службове житло, попрацювавши десь 7-8 місяців, до року. Практика останніх років показує, що в нас отримують 1-2 двірники житло в кращому порядку», – розповів в.о. директора компанії з обслуговування житлового фонду Петро Романюк.

    Двірничка Ольга теж серед тих, хто чекає своєї черги. Поки живе в гуртожитку і з роботи йти не планує.

    Як повідомлялося, за рік у Києві вдвічі скоротилася кількість безробітних.

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    Теги: Київ зарплата робота
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    У Києві катастрофічно не вистачає двірників