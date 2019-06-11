Названо райони столиці, де стається найбільше ДТП (карта)



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ДТП на перетині вулиць Жилянської і Льва Толстого

Найчастіше ДТП стаються увечері в п'ятницю

За п’ять місяців 2019 року в столиці зареєстровано 16016 дорожньо-транспортних пригод, з них 830 з потерпілими. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Цікаво, що найчастіше ДТП стаються у п'ятницю, в період з 17-ї по 18-ту годину. Саме у цей час спостерігається збільшений автомобільний потік у напрямку виїзду з міста.

За видами ДТП переважають:

зіткнення двох і більше автомобілів - 75%,

наїзд на транспортний засіб, що стоїть, - 16%,

наїзд на перешкоду - 6%,

наїзд на пішохода - 2,5%.

Основні причини ДТП:

порушення правил маневрування - 47%,

недодержання дистанції - 25%

перевищення безпечної швидкості - 13%.

Якщо окремо аналізувати ДТП з потерпілими, то до цих причин варто ще додати аварії через керування в стані сп'яніння та порушення правил проїзду перехресть.

З початку року патрульні притягнули до адміністративної відповідальності понад 10 тис. водіїв за порушення вимог дорожніх знаків та ще понад 4200 водіїв за проїзд на заборонний сигнал світлофора. Крім цього інспектори зафіксували майже 5 тисяч випадків керування транспортними засобами в стані сп'яніння. За перевищення максимальної допустимої швидкості руху патрульні притягнули до відповідальності понад 12 тисяч порушників від початку вимірювання швидкості руху за допомогою приладу TruCam.

Також поліція повідомила про кількість ДТП по районах столиці. Згідно з цими даними, найбільша кількість ДТП сталася у Голосіївському районі – 2310, далі Шевченківський район – 2153 ДТП, на третьому місці Святошинський район – 1753 ДТП.

У Патрульній поліції повідомили, що в середньому за день у столиці на дорогу виїжджає понад 750 тисяч автомобілів.

Як повідомлялося, за тиждень з 3 по 9 червня у Києві зафіксовано 863 дорожньо-транспортних пригоди (на попередньому тижні - 820), з них 38 з потерпілими (на попередньому тижні 44).