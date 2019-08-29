  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Не встиг загальмувати: на Столичному шосе Kia збив пішохода (фото)

    • Розсилка
    Kia рухався по Столичному шосе в бік Києва і збив пішохода - Не встиг загальмувати: на Столичному шосе Kia збив пішохода (фото)
    Kia рухався по Столичному шосе в бік Києва і збив пішохода
    Фото: Інформатор

    В результаті зіткнення пішохід отримав травму ноги

    У середу, 28 серпня, на Столичному шосе у Києві сталася ДТП за участю пішохода і автомобіля Kia. Водій «корейця» не встиг загальмувати і збив чоловіка.

    Аварія трапилася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними, водій Kia рухався по Столичному шосе в бік Києва. Проїжджаючи один з пішохідних переходів в районі Конча-Заспи, чоловік збив пішохода. Водій чесно зізнався, що не знає, переходив пішохід дорогу по переходу чи вискочив на дорогу поруч з ним. За його словами, все сталося настільки швидко, що він не встиг нічого зрозуміти.

    В результаті зіткнення пішохід отримав травму ноги. Його госпіталізували в Київську міську клінічну лікарню №17.

    Читайте також

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Не встиг загальмувати: на Столичному шосе Kia збив пішохода (фото)
    Не встиг загальмувати: на Столичному шосе Kia збив пішохода (фото)
    Не встиг загальмувати: на Столичному шосе Kia збив пішохода (фото)
    Не встиг загальмувати: на Столичному шосе Kia збив пішохода (фото)
    Фото: Інформатор

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця події встановить слідство.

    Нагадаємо, 27 серпня в Києві біля ринку «Юність» Opel збив пішохода.

    Читайте також
    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль аварія чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ