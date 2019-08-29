Не встиг загальмувати: на Столичному шосе Kia збив пішохода (фото)



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Kia рухався по Столичному шосе в бік Києва і збив пішохода Фото: Інформатор

В результаті зіткнення пішохід отримав травму ноги

У середу, 28 серпня, на Столичному шосе у Києві сталася ДТП за участю пішохода і автомобіля Kia. Водій «корейця» не встиг загальмувати і збив чоловіка.

Аварія трапилася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, водій Kia рухався по Столичному шосе в бік Києва. Проїжджаючи один з пішохідних переходів в районі Конча-Заспи, чоловік збив пішохода. Водій чесно зізнався, що не знає, переходив пішохід дорогу по переходу чи вискочив на дорогу поруч з ним. За його словами, все сталося настільки швидко, що він не встиг нічого зрозуміти.

В результаті зіткнення пішохід отримав травму ноги. Його госпіталізували в Київську міську клінічну лікарню №17.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця події встановить слідство.

Нагадаємо, 27 серпня в Києві біля ринку «Юність» Opel збив пішохода.