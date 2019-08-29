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    У центрі Києва не поділили дорогу дві елітні автівки (фото, відео)

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    У Mercedes С 300 виявилася практично повністю знищена вся передня частина - У центрі Києва не поділили дорогу дві елітні автівки (фото, відео)
    У Mercedes С 300 виявилася практично повністю знищена вся передня частина
    Фото: Інформатор

    Від удару Mercedes С 300 закрутило і розвернуло посеред проїжджої частини

    У середу, 28 червня, на перетині вулиці Володимирської і бульвару Тараса Шевченка в Києві сталася аварія між позашляховиком Mercedes GL 550 і легковим автомобілем Mercedes С 300.

    ДТП сталася близько 21:40. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія позашляховика, він з пасажиром рухався по вулиці Володимирській в бік вулиці Льва Толстого. У свою чергу, водій Mercedes С 300 з двома дівчатами в салоні піднімався по бульвару Тараса Шевченка і повертав на Володимирську в тому ж напрямку. На перехресті автомобілі зіткнулися. Від удару легковик закрутило і розвернуло посеред проїжджої частини, а позашляховик проїхав ще якусь відстань і зупинився. Удар був таким сильним, що у С 300 виявилася практично повністю знищена вся передня частина. Різні деталі обох машин розкидало на кілька десятків метрів по дорозі.

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    У центрі Києва не поділили дорогу дві елітні автівки (фото, відео)
    У центрі Києва не поділили дорогу дві елітні автівки (фото, відео)
    У центрі Києва не поділили дорогу дві елітні автівки (фото, відео)
    У центрі Києва не поділили дорогу дві елітні автівки (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    В результаті аварії ніхто не постраждав. У обох машин спрацювали подушки безпеки, що багато в чому дозволило уникнути серйозних травм, як водіям, так і пасажирам.

    На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця ДТП встановить слідство.

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