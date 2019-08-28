Біля ринку «Юність» Opel збив пішохода (фото, відео)



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Фото: Інформатор

Чоловіка з множинними травмами госпіталізували в лікарню швидкої медичної допомоги

У вівторок, 27 серпня, на вулиці Братиславській у Києві сталася аварія за участю пішохода і автомобіля Opel Astra. Чоловік перебігав дорогу в недозволеному для цього місці.

ДТП сталася близько 21:50. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, водій Opel Astra рухався по вулиці Братиславській у бік Лісового проспекту. Піднімаючись на міст, розташований недалеко від ринку «Юність», водій збив пішохода, що перебігав дорогу. За словами чоловіка, який був за кермом Opel, пішохід вискочив буквально перед його капотом і він не зміг вчасно зреагувати.

В результаті зіткнення пішохід отримав множинні травми. Його госпіталізували в політравматологічне відділення Лікарні швидкої медичної допомоги.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця події встановить слідство.

Як повідомлялося, 26 серпня ввечері поблизу с. Копилів Макарівського району Київської області позашляховик збив на смерть пішохода.