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    Небезпечна знахідка: біля дитсадка на Київщині виявлено сумку з боєприпасами (фото)

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    Сумку з небезпечним арсеналом залишила невідома особа біля дитячого садочка - Небезпечна знахідка: біля дитсадка на Київщині виявлено сумку з боєприпасами (фото)
    Сумку з небезпечним арсеналом залишила невідома особа біля дитячого садочка
    Фото: Нацполіція

    У підкинутій невідомою особою сумці було чотири боєприпаси часів Другої світової війни

    На спецлінію «102» надійшло повідомлення про підозрілу знахідку біля дитячого садка у с. Кучаків Бориспільського району. Це були іржаві снаряди воєнних часів. 

    На місце події було направлено працівників групи реагування патрульної поліції.

    Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, поліцейські розкрили підкинуту сумку та побачили там чотири боєприпаси часів Другої світової війни. «Огородили прилеглу територію стрічкою і попередили місцевих, аби не наближалися. Поліцейські охороняли місце події допоки не приїхали спеціалісти-піротехніки ДСНС. Снаряди було поміщено на спеціалізований автомобіль для подальшого розмінування», - розповіли правоохоронці.

    Як з’ясувалося, сумку з небезпечним арсеналом залишила невідома особа біля дитячого садочка. Там її і знайшла одна з місцевих жительок.

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    Правоохоронці визначаються з кваліфікацією та подальшими діями. 

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    Небезпечна знахідка: біля дитсадка на Київщині виявлено сумку з боєприпасами (фото)
    Небезпечна знахідка: біля дитсадка на Київщині виявлено сумку з боєприпасами (фото)
    Небезпечна знахідка: біля дитсадка на Київщині виявлено сумку з боєприпасами (фото)

    Як повідомлялося, 11 червня у Києві піротехніки вилучили та знищили 5 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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