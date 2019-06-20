Небезпечна знахідка: біля дитсадка на Київщині виявлено сумку з боєприпасами (фото)
У підкинутій невідомою особою сумці було чотири боєприпаси часів Другої світової війни
На спецлінію «102» надійшло повідомлення про підозрілу знахідку біля дитячого садка у с. Кучаків Бориспільського району. Це були іржаві снаряди воєнних часів.
На місце події було направлено працівників групи реагування патрульної поліції.
Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, поліцейські розкрили підкинуту сумку та побачили там чотири боєприпаси часів Другої світової війни. «Огородили прилеглу територію стрічкою і попередили місцевих, аби не наближалися. Поліцейські охороняли місце події допоки не приїхали спеціалісти-піротехніки ДСНС. Снаряди було поміщено на спеціалізований автомобіль для подальшого розмінування», - розповіли правоохоронці.
Як з’ясувалося, сумку з небезпечним арсеналом залишила невідома особа біля дитячого садочка. Там її і знайшла одна з місцевих жительок.
Правоохоронці визначаються з кваліфікацією та подальшими діями.
Як повідомлялося, 11 червня у Києві піротехніки вилучили та знищили 5 одиниць вибухонебезпечних предметів.