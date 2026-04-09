Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Актор-військовий Ращук розійшовся з дружиною: їхньому сину пів року

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Володимир Ращук та Вікторія Ращук мають двох спільних дітей
фото з сомререж

Вікторія Білан-Ращук відреагувала на публічну заяву свого чоловіка про розлучення

Український актор Володимир Ращук, який наразі перебуває на службі в ЗСУ, повідомив про розлучення зі своєю дружиною акторкою Вікторією Білан-Ращук. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю захисника.

У мережі напередодні вже ширилися чутки про розрив зіркової пари, тож Володимир Ращук підтвердив цю новину. «Я не люблю виносити особисте життя на загал, але приховати це в нашій професії неможливо. Люди живляться плітками, коли не знають правди, то, мабуть, маю сказати: так, ми не разом. Ми розійшлися. Сталися певні переоцінки в житті: чи я став дорослішим, чи почав більше думати про себе, про те, чого насправді хочу», – сказав Володимир.

Військовий спочатку не назвав чіткої причини розлучення, але пояснив, що могло вплинути на його розрив із дружиною. «Не знаю, чи це пов’язано з війною, чи з іншими обставинами. Ми прийняли рішення розійтися, ми не разом, але в нас є син. І це найголовніше. Вважаю, що це як підсумок наших стосунків, найголовніший показник. А те, що люди розходяться, – так буває. Я хочу одного: щоб усі були щасливі – і Віка, і я. Ми на це заслуговуємо», – зазначив актор.

Володимир Ращук та Вікторія Білан-Ращук мають сина, який з'явився на світ пів року тому
фото: Іnstagram/volodymyr_rashchuk

Володимир Ращук офіційно повідомив про розлучення через півроку після народження його сина в шлюбі з Вікторією Білан-Ращук. Разом із цим він зауважив, що не перемається через хейт, який може на нього чекати через рішення піти від дружини, яка нещодавно народила.

Врешті артист зізнався, що зустрів нове кохання: «Я покохав. Хтось каже, що зрадник, але ви походіть у моїх чоботях, поживіть моє життя, а вже потім будете засуджувати й розповідати, як кому жити».

Вікторія Білан-Ращук з чоловіком та донькою
фото: Іnstagram/vikki.bilan

Та попри розлучення військовий планує продовжувати опікуватися своїм сином. Тож їхні стосунки з ексдружиною ніяк не вплинуть на виховання сина. «Увесь вільний час, щонайменше тричі на тиждень, я їду. От вчора провів вісім годин із малим: ми гуляли, спали, гралися, ходили на плавання. Для мене найголовніше – син. А стосунки – так склалося. Тут нічого не поробиш, це життя», – сказав захисник. 

Після публікації інтерв’ю, де Володимир Ращук заявив про розлучення, на це відреагувала його ексдружина Вікторія Білан-Ращук. Свою реакція зірка опублікувала у блозі в Instagram.

Вікторією Ращук-Білан відреагувала на заяву свого чоловіка
фото: скриншот Іnstagram/vikki.bilan

«Ну що ж, судячи з абсолютної брехні, мабуть, настав час розповісти правду! Я довго мовчала! Дякую за зелене світло!» – написала Вікторія Білан-Ращук.

Нагадаємо, 47-річна Вікторія Білан-Ращук народила сина в неділю, 5 жовтня. «Ращук Ярема Володимирович. Синочку, дякую що обрав нас своїми батьками! Люблю тебе безмежно, мій всесвіт! P.S. Як же довго ми чекали на тебе, Яремчику», – написала Вікторія та додала фото, на якому тримає ручку новонародженого сина. Володимир Ращук у своїх соцмережах також опублікував це фото та подякував дружині за сина.

Напередодні, у день 47-річчя 3 серпня акторка Вікторія Білан влаштувала гендер-паті. Вона розповіла, що разом з актором-воїном Володимиром Ращуком чекає на сина. Водночас вона натякнула на ймовірні проблеми у стосунках, звернувшися до чоловіка. 

До слова, Володимир Ращук із перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем приєднався до лав захисників України. У складі батальйону «Свобода» брав участь у боях на Бахмутському напрямку та за Сіверськодонецьк. Був поранений і кілька разів контужений.

Теги: діти військові актор розлучення акторка шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua