У Кременчуці мешканці багатоповерхівки встановили власну електростанцію

glavcom.ua
Надія Карбунар
Сонячні панелі на багатоповерхівці
фото: скріншот із відео

Сонячна станція забезпечує роботу котельні, освітлення території та систем відеоспостереження

У Кременчуці мешканці однієї з багатоповерхівок встановили на даху сонячну електростанцію. Проєкт реалізували за підтримки державної програми енергоефективності «ГрінДім». Нині система забезпечує роботу частини інженерної інфраструктури будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

До проєкту долучилися усі співвласники будинку, це понад 200 мешканців.

«Усі були за, тому що два місяці ми працювали на генераторі. У нас був генератор, який потрібно постійно заправляти, який вимагає постійного обслуговування. Це заміна мастила кожен тиждень, це заправка кожен день. Та бачимо, які ціни на бензин», – розповів голова ОСББ, де встановили сонячні панелі Олександр Любенко.

Спочатку встановили акумулятори та інвертор, а згодом – 42 сонячні панелі. Встановлювали систему близько місяця.

«Це нам вийшло в районі 200 тисяч гривень. Після того, як ми це встановили та за сприятливих погодних умов, ми вирішили встановити додатково сонячні панелі. З кожної квартири вийшло по 2 тисячі гривень. Від фонду енергоефективності за програмою «Грін Дім» ми отримали компенсації у вигляді 70%. По коштам ми отримали 138 тисяч гривень», – пояснив Сергій Любенко.

Сонячна станція забезпечує роботу котельні, освітлення території та систем відеоспостереження.

«Ми акумулюємо енергію. На період відключення у нас від двох до 15 діб є своя електроенергія. Також у нас є своя генерація, яка дозволяє в сонячні дні покривати з надлишком», – розповів голова ОСББ.

Нині у Кременчуці цей будинок став одним із перших, де скористалися державною програмою енергоефективності. У планах мешканців – забезпечити автономним живленням і ліфти будинку.

Раніше генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко роз’яснив, чому кияни отримують збільшені рахунки за електроенергію в періоди тривалих відключень. За його словами, ситуація має цілком конкретні технічні та поведінкові причини.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

Читайте також:

Теги: бензин електроенергія будинок заправка генератор відключення

Читайте також

Частина заборгованості за 2023–2024 роки поступово погашається, тоді як борги 2022 року мають іншу природу, пояснює Прокіп
Борги 2022 року за зелену енергетику залишаються головною проблемою сектору – експерт
21 березня, 19:25
Мережі АЗС оновили ціни на дизель і газ
Ціни на пальне 14 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
14 березня, 09:25
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на бензин і дизель
Ціни на пальне 18 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
18 березня, 07:47
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на бензин і дизель
Ціни на пальне 24 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
24 березня, 06:40
Найскладніша ситуація нині на Чернігівщині та Одещині
Через ворожі атаки в Україні знеструмлено чотири області
26 березня, 11:23
Риби у столичному Будинку природи
Через аварію столичний Будинок природи тимчасово працює лише онлайн
26 березня, 13:32
Як будуть вимикати світло 29 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 29 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
28 березня, 22:28
Як рішення НКРЕКП вдарило по енергосистемі
Повернення жорстких прайс-кепів спричинило нову хвилю відключень – Кудрицький
3 квiтня, 14:54
Бізнес і споживачі змушені переходити на дорожчі альтернативи
Занижені прайс-кепи блокують імпорт, змушуючи бізнес переходити на дорожчі генератори – експерт
Вчора, 18:15

Події в Україні

У Кременчуці мешканці багатоповерхівки встановили власну електростанцію
У Кременчуці мешканці багатоповерхівки встановили власну електростанцію
Дві країни Європи гальмують передачу F-16 Україні
Дві країни Європи гальмують передачу F-16 Україні
24 бригада за допомогою полонених окупантів перевірила, чи дотримується Росія перемир’я
24 бригада за допомогою полонених окупантів перевірила, чи дотримується Росія перемир’я
Синьо-жовтий Великдень: як українці в окупації святкують та чекають на звільнення
Синьо-жовтий Великдень: як українці в окупації святкують та чекають на звільнення
Розвідники «Скелі» здолали окупантів у рукопашному бою та взяли їх у полон
Розвідники «Скелі» здолали окупантів у рукопашному бою та взяли їх у полон
РФ, користуючись великоднім перемир'ям, стягує сили на північ Донецької області
РФ, користуючись великоднім перемир'ям, стягує сили на північ Донецької області

Новини

Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Сьогодні, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Вчора, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Вчора, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
