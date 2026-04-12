У Кременчуці мешканці багатоповерхівки встановили власну електростанцію

У Кременчуці мешканці однієї з багатоповерхівок встановили на даху сонячну електростанцію. Проєкт реалізували за підтримки державної програми енергоефективності «ГрінДім». Нині система забезпечує роботу частини інженерної інфраструктури будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

До проєкту долучилися усі співвласники будинку, це понад 200 мешканців.

«Усі були за, тому що два місяці ми працювали на генераторі. У нас був генератор, який потрібно постійно заправляти, який вимагає постійного обслуговування. Це заміна мастила кожен тиждень, це заправка кожен день. Та бачимо, які ціни на бензин», – розповів голова ОСББ, де встановили сонячні панелі Олександр Любенко.

Спочатку встановили акумулятори та інвертор, а згодом – 42 сонячні панелі. Встановлювали систему близько місяця.

«Це нам вийшло в районі 200 тисяч гривень. Після того, як ми це встановили та за сприятливих погодних умов, ми вирішили встановити додатково сонячні панелі. З кожної квартири вийшло по 2 тисячі гривень. Від фонду енергоефективності за програмою «Грін Дім» ми отримали компенсації у вигляді 70%. По коштам ми отримали 138 тисяч гривень», – пояснив Сергій Любенко.

Сонячна станція забезпечує роботу котельні, освітлення території та систем відеоспостереження.

«Ми акумулюємо енергію. На період відключення у нас від двох до 15 діб є своя електроенергія. Також у нас є своя генерація, яка дозволяє в сонячні дні покривати з надлишком», – розповів голова ОСББ.

Нині у Кременчуці цей будинок став одним із перших, де скористалися державною програмою енергоефективності. У планах мешканців – забезпечити автономним живленням і ліфти будинку.

