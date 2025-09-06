Львівʼянин забув колиску з немовлям на даху автомобіля і поїхав

Місячного хлопчика з травмами госпіталізували

У Львові чоловік забув колиску з немовлям на даху автомобіля та рушив. У результаті дитина отримала травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Львівської області.

Інцидент трапився 5 вересня на вулиці Козацькій у Львові. 47-річний львівʼянин поставив люльку з місячним сином на дах автомобіля Volkswagen Passat та, забувши про це, розпочав рух. Люлька з дитиною на ходу впала з даху автомобіля на узбіччя дороги, проте водій не помітив цього і поїхав далі.

Перехожі викликали на місці поліцію та «швидку». Лікарі діагностували у немовляти забої та інші травми. Поліцейські оперативно знайшли батька.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) ККУ. За вчинене йому загрожує до двох років позбавлення волі.