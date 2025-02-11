Збив дівчину на тротуарі та втік з місця події: у Києві затримано нетверезого водія

Винуватець автопригоди намагався втекти, однак його затримали перехожі та передали працівникам поліції

Дорожньо-транспортна пригода відбулась на вулиці Райдужній, що у Дніпровському районі столиці

у Києві 41-річний керманич Volkswagen Passat, рухаючись по дорозі, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де на тротуарі наїхав на 24-річну дівчину. Про це повідомила поліція Києва.

Як повідомили правоохоронці, внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому ребер та забоїв й була госпіталізована до лікарні.

«Винуватець автопригоди намагався втекти, однак його затримали перехожі та передали працівникам поліції. «Драґер» показав 2,45 проміле алкоголю в крові порушника», – повідомили поліцейські.

«Драґер» показав 2,45 проміле алкоголю в крові порушника фото: поліція Києва. Facebook

Слідчі затримали керманича в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Порушнику готується повідомлення про підозру, санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

Нагадаємо, учора одразу двох нетверезих водіїв, позбавлених права керування, виявили патрульні. Повідомляється, що патрулюючи Солом'янський район, інспектори помітили автомобіль Hyundai, водій якого порушив правила дорожнього руху. Вони зупинили автівку та, спілкуючись з керманичем, виявили в нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. За словами правоохоронців, пройти огляд у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився. Тож його було відсторонено від кермування транспортним засобом та, складаючи відповідні адміністративні матеріали, помітили іншу автівку КІА, яка їхала з пробитим колесом. За кермом перебував чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Керманич погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестеру Drager. Результат – 3,14 проміле.

Раніше у Святошинському районі на лінію 112 надійшло повідомлення про транспортний засіб Hyundai, водій якого їздив дворовою територією, ймовірно, у нетверезому стані. Як повідомляє патрульна поліція Києва, правоохоронці, які оператавно прибули за вказаною адресою, поспілкувавшись з керманичем, виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин погодився пройти огляд у найближчому медичному закладі. Результат позитивний – 2,17 проміле.