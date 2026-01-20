Головна Київ Новини
Допомога постраждалим від атаки 20 січня у Дніпровському районі: адреса штабу

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Жителі району також мають можливість отримати консультацію телефоном
Власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста

У Дніпровському районі оперативно розгорнули штаб допомоги мешканцям, постраждалим від ворожої атаки 20 січня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Штаб працює за адресою:

  • бульв. Ігоря Шамо, 18.

Для консультацій та допомоги доступні телефони: 093-952-17-48; 099-001-54-35.

Також у Дніпровському районі працюють пункти незламності. 

У штабі жителі зможуть отримати:

  • роз’яснення щодо оформлення допомоги;
  • психологічну та юридичну підтримку;
  • допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу.

Власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на Порталі послуг за посиланням.

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня, росіяни атакували Київ. У Дніпровському районі столиці є постраждалий, по всьому лівому берегу перебої з електропостачанням та водопостачанням.

Води немає майже у всій лівобережній частині міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони). Житловий масив Троєщина на зниженому тиску. Також на зниженому тиску у водопровідних мережах залишаються Шевченківський, Солом'янський, Голосіївський райони. В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах.

Після 10-ї години ранку енергетики повернули світло для 162 тисяч осель після обстрілів, розповіли в ДТЕК. Ще 173 тисячі родин тимчасово без світла. Наразі в місті екстрені відключення.

Після нічного обстрілу без тепла залишились понад 5635 багатоповерхівок.

Метро через складну ситуацію з електрикою працювало зі змінами.

