Столиця відновила водопостачання після обстрілу РФ

Унаслідок ворожої атаки були знеструмлені об’єкти водопровідної інфраструктури

У Києві відновлено водопостачання, водночас є райони зі зниженим тиском. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

«Система набирає необхідні параметри, проте ще є райони зі зниженим тиском. Через обстріл були знеструмлені об’єкти водопровідної інфраструктури», – розповів глава Міненерго.

За словами урядовця, ситуація з енергетикою досі є складною, ліквідація наслідків атаки триває. «Ремонтні бригади енергетиків працюють безперервно. Паралельно буде переглянута робота об’єктів критичної інфраструктури. Аналізуємо, яку кількість електроенергії можна додатково вивільнити, щоб скерувати її побутовим споживачам», – пояснив він.

Міністр доручив провести додатковий аналіз та перевести на генератори всі об'єкти, які можливо, щоб вивільнити електроенергію для людей. «Київ вже отримав 49 генераторів із 55 запланованих, які були виділені з резервного хабу Міненерго. Решту очікуємо в найкоротші терміни», – додав він.

Шмигаль підкреслив, що чотири тисячі будинків залишаються без тепла. Тривають роботи з його відновлення. «Маємо чіткий план. Пройшлись по ньому детально. Пускові операції триватимуть усю ніч. Плануємо сьогодні пізно ввечері почати прогрів котлів, щоб уже вранці почати повертати тепло в оселі киян», – каже він.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень. Зокрема, у багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання.

Як повідомлялося, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.

Зазначимо, що у Києві станом на вечір 20 січня більше мільйона споживачів без світла.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.