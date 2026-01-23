Екстренера Динамо та збірної України звинувачено у нападі на комунальника – деталі скандалу

У нападі на комунальника підозрюють екстренера Динамо та збірної України з футболу Олексія Михайличенка

Постраждалий комунальник перебуває у лікарні Києва після нападу

У Києві 53-річного працівника ЖЕДу під час виконання робіт з відновлення теплопостачання вдарив 62-річний місцевий мешканець будинку. ЗМІ та очевидці конфлікту стверджують, що чоловіком, який побив працівника, був колишній головний тренер київського Динамо та збірної України з футболу Олексій Михайличенко. На справу відреагувала поліція, пише «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Києва.

Реакція поліції

Інцидент стався нещодавно. Між мешканцем будинку та працівником ЖЕДу виник словесний конфлікт. Під час чого чоловік вдарив працівника комунального підприємства. Постраждалий звернувся до Печерського управління поліції із заявою. Поліціянти прибули на місце, де стався конфлікт.

«Правоохоронці опитали учасників й свідків інциденту та наразі проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Потерпілому надано направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Наразі чоловік перебуває в лікарні», – повідомили у поліції Києва. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею умисного тілесного ушкодження. Наразі триває досудове розслідування.

Кого підозрюють у побитті комунальника

У мережі у побитті комунальника підозрюють колишнього головного тренера київського Динамо та збірної України з футболу Олексій Михайличенко. Зокрема, про це повідомила журналістка Наджіє Аметова. За її словами, про це пишуть очевидці.

Жінка називає постраждалого комунальника, на ім’я Микола. Наджіє Аметова розповіла, що постраждалий переймався через те, що справу можуть «зам’яти» через відому особистість кривдника.

Журналістка Наджіє Аметова повідомило про причетність до нападу екстренера Динамо фото: скриншот facebook/nadzie.ametova

Журналістка стверджує, що вона зателефонувала до Олексія Михайличенка та розповіла про їхню розмову. «Він поводився зверхньо та порадив мені «відпочивати», зазначивши, що йому байдуже, навіть якщо про це писатимуть. Я прошу не залишатися осторонь і поширити цю історію, адже ніхто не має права піднімати руку на людину, тим паче на ту, яка не є причиною дискомфорту», – зазначила Аметова.

Реакція Олексія Михайличенка на звинувачення у нападі на комунальника

Як стверджує Telegram-канал «Динамівець», йому також вдалося зв’язатися з екстренером Динамо. У розмові Олексій Михайличенко заперечив про свою причетність до цього інциденту.

Згодом журналіст і кореспондент ВВС Україна Віталій Червоненко повідомив, що поліція Києва підтвердила причетність екстренера Динамо Олексія Михайличенко до побиття комункальника у Києві. «Поліція каже – посварились і вдарив через відсутність тепла», – написав журналіст у Facebook

Telegram-канал «Динамівець» сверджує, що йому вдалося зв’язатися з екстренером Динамо фото: Telegram/dynamlvets/7725

Нагадаємо, що на Вінниччині протестувальники побили енергетика через відключення світла. Поліція розпочала розслідування через побиття керівника районних електромереж у Могилеві-Подільському Вінницької області.

Раніше «Главком» повідомляв про те, як у Івано-Франківську суд взяв під варту водія, який напав із битою на 63-річного комунальника. Керманич дістав з авто биту та чотири рази вдарив нею чоловіка по голові та спині. У чоловіка виявили легкі тілесні ушкодження.