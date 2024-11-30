Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

На війні загинув батько футболіста «Шахтаря»

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На війні загинув батько футболіста «Шахтаря»
Дмитрові Твардовському було 45 років
фото: ФК Шахтар

Голкіпер «гірників» Денис Твардовський втратив рідну людину

 

На війні проти російських окупантів загинув Дмитро Твардовський, батько воротаря донецького «Шахтаря» Дениса Твардовського. Трагічну новину донецький клуб повідомив у своїх соцмережах.

«Дмитро Анатолійович Твардовський від перших днів повномасштабної війни став до лав ЗСУ, був мінометником, служив у найгарячіших точках сходу України, мужньо боронив незалежність нашої держави та свободу українського народу. 21 листопада 2024 року в районі населеного пункту Урожайне (Донецька область) під час виконання бойового завдання він з побратимами потрапив під ворожий обстріл і дістав травми, несумісні з життям. Йому було 45 років.

«Шахтар» щиро співчуває родині Дмитра Анатолійовича – дружині, синам, матері та всім близьким – у зв'язку з цією непоправною втратою. Вічна пам'ять, честь і шана Дмитрові Твардовському. Героям слава!», – ідеться в дописі «гірників».

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув актор Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Шевченка і воїн Петро Великий. За його плечима – понад 35 ролей, серед яких – Петро у п'єсі «Земля», Перелесник у «Лісовій пісні», Голохвостий у «За двома зайцями» і Карпо у «Кайдашевій сім'ї». Йому було 48 років.

Також на фронті загинув журналіст із Луганська Андрій Бучак, який служив у Збройних силах України.

Крім того, в Україну під час останніх репатріаційних заходів знову не повернули тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні.

Читайте також:

Теги: обстріл незалежність батько війна ФК «Шахтар» смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна зберігає світ від глобальної війни
Українці гасять полум'я Третьої світової війни
27 листопада, 15:42
До навчань долучаться командири ЗСУ з бойовим досвідом
Українському легіону – бути! Перша партія добровольців уже навчається
13 листопада, 13:04
Кандидат у президенти Молдови дав інтерв'ю путінським ЗМІ
Суперник Санду знімає маску: що наговорив кандидат в інтерв'ю кремлівським пропагандистам
1 листопада, 07:12
Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву
Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву
12 листопада, 05:50
На Курщині вже присутні понад 11 тисяч північнокорейців
Росіяни починають заводити солдатів КНДР на позиції навколо Суджі
7 листопада, 08:23
Тіндал-Дрейпер загинув під час оборони спостережного пункту 5 листопада
У бою за Україну загинув 22-річний британець
10 листопада, 15:50
Путін та Шольц обговорили війну в Україні
Кремль повідомив деталі телефонної розмови Шольца з Путіним
15 листопада, 17:27
Сергій Копищик із Волині пішов захищати Україну в перший день повномасштабної російської військової навали. На фото він до поранення на Миколаївщині, 2022 рік
Чи треба критикувати мобілізацію? Ветеран, який втратив обидві ноги, дав пораду українцям
21 листопада, 07:30
В 2007 році у світ вийшла перша збірка ліричних віршів Лідії Родителєвої-Процик «Від серця – до серця»
На Сумщині унаслідок російської атаки загинула поетеса Лідія Родителєва-Процик
25 листопада, 18:19

Скотч. Спорт

На війні загинув батько футболіста «Шахтаря»
На війні загинув батько футболіста «Шахтаря»
ПСВ – «Шахтар»: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів
ПСВ – «Шахтар»: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Дівчина легіонера «Динамо» розповіла про пікантні переписки з його одноклубниками
Дівчина легіонера «Динамо» розповіла про пікантні переписки з його одноклубниками
«Повторюєш пропаганду Путіна»: Володимир Кличко звернувся до відомого коментатора UFC
«Повторюєш пропаганду Путіна»: Володимир Кличко звернувся до відомого коментатора UFC
«Пишаємося тобою». Дружина Андрія Шевченка привітала сина з днем народження
«Пишаємося тобою». Дружина Андрія Шевченка привітала сина з днем народження
Макрон відвідає матч Франції з Ізраїлем після нападів на євреїв у Амстердамі
Макрон відвідає матч Франції з Ізраїлем після нападів на євреїв у Амстердамі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 листопада 2024
19K
Бурятка, яка очолила школу в окупованому Токмаку, обурена мовою місцевих дітей
13K
Крадії масово достроково виходять із українських в’язниць. Нардеп пояснив, що відбувається
6621
Самі захочуть до війська. Міноборони готує для 18-25-річних мотиваційні контракти
4928
День Андрія: історія свята, традиції, заборони, ворожіння та привітання

Новини

ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
Сьогодні, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Вчора, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
28 листопада, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua