На війні загинув батько футболіста «Шахтаря»
Голкіпер «гірників» Денис Твардовський втратив рідну людину
На війні проти російських окупантів загинув Дмитро Твардовський, батько воротаря донецького «Шахтаря» Дениса Твардовського. Трагічну новину донецький клуб повідомив у своїх соцмережах.
«Дмитро Анатолійович Твардовський від перших днів повномасштабної війни став до лав ЗСУ, був мінометником, служив у найгарячіших точках сходу України, мужньо боронив незалежність нашої держави та свободу українського народу. 21 листопада 2024 року в районі населеного пункту Урожайне (Донецька область) під час виконання бойового завдання він з побратимами потрапив під ворожий обстріл і дістав травми, несумісні з життям. Йому було 45 років.
«Шахтар» щиро співчуває родині Дмитра Анатолійовича – дружині, синам, матері та всім близьким – у зв'язку з цією непоправною втратою. Вічна пам'ять, честь і шана Дмитрові Твардовському. Героям слава!», – ідеться в дописі «гірників».
Раніше повідомлялося, що на фронті загинув актор Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Шевченка і воїн Петро Великий. За його плечима – понад 35 ролей, серед яких – Петро у п'єсі «Земля», Перелесник у «Лісовій пісні», Голохвостий у «За двома зайцями» і Карпо у «Кайдашевій сім'ї». Йому було 48 років.
Також на фронті загинув журналіст із Луганська Андрій Бучак, який служив у Збройних силах України.
Крім того, в Україну під час останніх репатріаційних заходів знову не повернули тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні.
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