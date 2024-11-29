Мер Харкова розповів, як живе Північна Салтівка, яка найбільше страждає від ударів росіян

«Люди живуть, хоч їх набагато менше, ніж раніше. Чимало будинків розтрощені вщент і підлягають знесенню»

Північна Салтівка – найбільш постраждалий від війни район Харкова: немає жодного дитячого садочка, лікарні, школи, які б не потерпіли від обстрілів. Однак там продовжують проживати люди. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів мер міста Ігор Терехов.

«Щодо найбільш постраждалих районів, найбільше постраждала Північна Салтівка, тому що від початку великої війни, коли ворог стояв на кільцевій дорозі біля Харкова, він прямою наводкою обстрілював цей житловий мікрорайон усіма вогневими засобами, які в нього були. У цьому районі не було жодного дитячого садочка, лікарні, школи, які би не постраждали від обстрілів, майже жодного житлового будинку, який не постраждав», – зауважив мер.

У Північній Салтівці, за словами Терехова, продовжують жити люди. Місцева влада для них під'єднала систему опалення, заживила енергію, подала водопостачання в будинки.

«Звісно, люди живуть, хоч їх набагато менше, ніж раніше. Ми зробили все, щоб у цьому районі могли жити люди, − підключили систему опалення, заживили енергію, подали водопостачання в будинки. Не можна сказати, що всі будинки заповнені, − хтось виїхав, хтось переїхав до інших районів Харкова чи інших міст. Але люди на Північній Салтівці живуть», – сказав Терехов.

Мер Харкова додав, що у Салтівці є будинки, які повністю зруйновані: «Звичайно ж, є такі будинки, в яких просто неможливо жити, − вони розтрощені вщент і підлягають знесенню».

Нагадаємо, у Харкові російські війська вранці в понеділок, 25 листопада, вдарили по Київському району. Стало відомо, що, ймовірно, удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400, а кількість постраждалих зросла до 19. За попередніми підрахунками постраждав 41 будинок, додав Терехов.

Також 19 листопада, Росія атакувала Київський район Харкова. Очільник ОДА зазначив, що внаслідок російської атаки поранено 10 людей. Синєгубов зауважив, що серед чоловіків наймолодшому 18 років. Його госпіталізували у важкому стані. Інші – в середньому, четверо госпіталізованих.

Як відомо, Російська Федерація останнім часом атакує Харків новим типом озброєння – безпілотними літальними апаратами. Вже не раз було зафіксоване влучання російського БпЛА в житлові будинки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону.