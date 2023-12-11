Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Оптимізм Зеленського «розколює суспільство» – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Оптимізм Зеленського «розколює суспільство» – FT
Журналісти зазначають, що Зеленський бачить оптимістичний посил як єдиний спосіб переконати скептиків України на Заході
фото з відкритих джерел

Журналісти зазначають, українська стратегія висвітлення війни «створює розкол між Офісом президента і військовими»

У своїх зверненнях президент України Володимир Зеленський завжди дотримується правила «ми йдемо вперед», щоб зберігати оптимізм і серед жителів України, і за кордоном. Така стратегія зберігається на всіх рівнях – від міністрів і ОВА до військових командирів. Погані новини, наприклад про втрати чи кількість успішних російських атак, суворо цензуруються. Про це пише The Financial Times із посиланням на представників військового керівництва і колишніх співробітників Офісу президента.

Джерела зазначають, подібна стратегія висвітлення подій «створює розкол між Офісом президента і військовими».

«Нам потрібно додати реалізму... і бути такими ж мужніми в цьому відношенні, якими ми були 24 лютого», – заявила людина, що має відношення до президентської медійної стратегії.

Журналісти зазначають, що Зеленський бачить оптимістичний посил як єдиний спосіб переконати скептиків України на Заході та згуртувати український бізнес – важливе джерело податків.

«Якщо ми будемо песимістами, то можна очікувати, що зупиниться розвиток бізнесу в Україні та податкові відрахування, і в нас не буде достатньо грошей, щоб продовжувати боротися», – сказав офіційний представник.

Військові стверджують, що відмінності офіційних заяв від реального стану на фронті вже не можна вважати виправданими, оскільки це «не мотивує» українців і західних партнерів.

Автори публікації нагадали, що розбіжності між військовими та Офісом президента стали «очевидними» в листопаді після заяви Валерія Залужного в інтерв'ю The Economist про те, що війна "зайшла в глухий кут».

Після тієї публікації, за словами одного з джерел, деякі офіційні особи Заходу навіть дзвонили до Києва і запитували, що це означає – чи потрібно вже вважати переговори пріоритетом.

«Щоб суспільство не вибудовувало повітряних замків і зняло рожеві окуляри... необхідно перестати боятися сказати правду. Перемога буде важкою, це марафон, тривалий і виснажливий», – сказала Ірина Золотар, радник і голова пресслужби колишнього міністра оборони Олексія Резнікова.

За словами Золотар, спочатку оптимістичний підхід працював і допомагав повірити в себе, але зараз очікування завищені та не відповідають реальному стану.

«Іноді сам бій розповість більше про те, що відбувається в реальному житті, ніж зроблене в бою красиве фото», – пояснив ще один колишній високопоставлений чиновник.

Прикладом є кампанія «контрпропаганди» під час 10-місячної битви за Бахмут, яка копіювала російські тактики. Мета полягала в тому, щоб тільки зберегти видимість успіху, тоді як західні партнери говорили київському керівництву, що Бахмут не був вартий таких величезних втрат.

Офіційні джерела – у Telegram та на інших медіаплатформах – рясніли слоганами: «бахмутська фортеця», «непорушний» Бахмут тощо. Але згодом, за кілька днів до того, як РФ оголосила про перемогу в Бахмуті, усе це зникло, цитують журналісти FT свої джерела. З-за кордону все виглядало так, ніби «два пропагандисти борються з пропагандистськими наративами».

«Майже в кожного в Україні є родичі або друзі, які воюють, або безпосередньо постраждали від війни. Відсутність негативної інформації вб'є довіру до уряду», – пояснила Оксана Романюк, директорка Українського Інституту масової інформації.

61-річна лекторка української мови Мар'яна Брилова, зі свого боку, каже, що їй хотілося б отримувати позитивні новини, але визнає, що неможливо жити поза реальністю. За її словами, вона не дивилася телемарафон від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна зможе побороти паузу в постачанні допомоги від США, яку спричинили розбіжності в Конгресі.

До слова, найзапеклішим напрямком бойових дій на фронті залишається Авдіївка на Донеччині. Українські військові провели низку локальних контратак біля Степового на Авдіївському напрямку.

Теги: війна військові Володимир Зеленський Офіс президента

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кулініч (праворуч) і Дудін раніше обидвоє отримали підозру в держзраді
«Ховалися у Онуфрія». Нові скандальні подробиці розслідування держзради Кулініча та Дудіна
21 листопада, 17:01
За словами ексголови Ради НБУ, державні ресурси України об’єктивно є обмеженими
Ексміністр економіки розповів, що має стати новим локомотивом України
23 листопада, 07:00
Мобілізація по-новому, ЗСУ відкинули окупантів на лівобережжі Дніпра. Головне за 24 листопада
Мобілізація по-новому, ЗСУ відкинули окупантів на лівобережжі Дніпра. Головне за 24 листопада
24 листопада, 21:00
Дзюдоїстка фотографувалася для російських пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z
Російська дзюдоїстка Таймазова загриміла до «Миротворця»
Вчора, 18:59
РФ перетворює цивільні лікарні на військові шпиталі, а в аптеках фіксується дефіцит ліків
На тимчасово окупованих територіях мешканці не мають доступу до ліків
15 листопада, 07:54
Політичної дискусії між Зеленським та Залужним бути не може, тому що це єдина управлінська вертикаль під час війни
Чи є конфлікт між Зеленським та Залужним? Банкова відповіла
25 листопада, 16:18
РФ атакувала Запоріжжя «Іскандером»
РФ атакувала Запоріжжя «Іскандером»
28 листопада, 10:09
Україні необхідно накопичувати ресурси, щоб атакувати росіян наступного року
Генерал назвав два головних завдання ЗСУ перед наступним роком
2 грудня, 17:33
Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень
ЗСУ стримуюють ворога під Авдіївкою: яка ситуація в найгарячіших точках
Вчора, 09:29

Події в Україні

Оптимізм Зеленського «розколює суспільство» – FT
Оптимізм Зеленського «розколює суспільство» – FT
Окупанти атакували Кривий Ріг ракетами
Окупанти атакували Кривий Ріг ракетами
Польща розблокувала рух найбільшого вантажного пункту пропуску на кордоні
Польща розблокувала рух найбільшого вантажного пункту пропуску на кордоні
Британія та Норвегія створили «морську коаліцію»: що отримає Україна
Британія та Норвегія створили «морську коаліцію»: що отримає Україна
У Мелітополі та Бердянську пролунали вибухи
У Мелітополі та Бердянську пролунали вибухи
ЗСУ провели низку вдалих контратак поблизу Степового – британська розвідка
ЗСУ провели низку вдалих контратак поблизу Степового – британська розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
На фронті загинув актор Андрій Павленко
26K
Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута після майже року важких боїв
14K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
14K
ЗСУ розкрили хитрий план окупантів щодо Куп’янська
13K
Німеччина не може відправити додому 300 тис. біженців
12K
Перший понеділок без шести станцій метро. Що відбувається у Києві

Новини

Ціни на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть: рішення НКРЕКП
Сьогодні, 14:20
Під Авдіївкою пекельні бої: кількість ворожих атак значно зросла
Сьогодні, 07:50
Хмарно, можливі опади: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:30
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:04
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua