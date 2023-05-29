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Кулеба закликав світ називати щоденні обстріли по Україні воєнними злочинами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кулеба закликав світ називати щоденні обстріли по Україні воєнними злочинами
За словами Кулеби, російські атаки, спрямовані на мирні українські міста, не можна вважати чимось буденним
фото з відкритих джерел

Очільник МЗС нагадав про потребу далі посилювати українську ППО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не вважати масовані удари РФ по українських містах чимось буденним та нагадав про потребу далі посилювати українську ППО. Про це політик написав у своєму Twitter після чергової нічної атаки крилатими ракетами та безпілотниками.

«Російські атаки ударними безпілотниками та ракетами, спрямовані на мирні українські міста, не можна вважати чимось буденним, наскільки б частими вони не стали. Усе це – воєнні злочини, і їх потрібно зупинити подальшим посиленням протиповітряної оборони України, у тому числі винищувачами F-16, і перетворенням російської агресії в цілому на поразку», – написав Кулеба.

Нагадаємо, у Києві 29 травня після оголошення повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що уламки російських ракет упали у двох районах столиці. Внаслідок атаки окупантів медики госпіталізували одного пораненого.

Під час сьогоднішньої ракетної атаки на Київ росіяни, попередньо, застосували балістичне озброєння. Усі повітряні цілі ворога знищено.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію, що з’явилася в ЗМІ, про те, що китайський посол Лі Хуей у межах свого турне Європою для сприяння «врегулюванню» війни Росії проти України пропонував закликати до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.

 

Теги: МЗС обстріл Дмитро Кулеба системи ППО

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