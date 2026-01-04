Головна Країна Події в Україні
Рятувальна операція в Харкові: кількість жертв атаки зросла до п'яти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Рятувальна операція в Харкові: кількість жертв атаки зросла до п'яти
2 січня російська армія здійснила удар по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова
На місці ударів триває розбір завалів

На місці російської атаки в Харкові, завданої 2 січня, знайдено ще один фрагмент тіла. Таким чином, кількість загиблих зросла до пʼяти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова.

«На місці пʼятничних вибухів знайдено ще один фрагмент тіла. Таким чином кількість загиблих від пʼятничних вибухів зросла до пʼяти», – написав міський голова в соцмережах.

Як повідомлялося, 2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.

Під час розбору завалів на місці влучання рятувальники виявили тіло хлопчика. Згодом стало відомо, що під уламками будівлі знайдено і загиблу жінку, яка, за попередніми даними, є матір’ю дитини. Пізніше рятувальники виявили рештки ще двох жертв на місці нещодавньої ворожої атаки в Харкові. Рятувальна операція триває.

Теги: Харків обстріл рятувальники

