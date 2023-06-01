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Столична влада оновила дані щодо жертв нічного удару по Києву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Столична влада оновила дані щодо жертв нічного удару по Києву
Уламки ракети впали на будинок у Деснянському районі Києва
фото: КМВА

За уточненими даними, у Києві вночі загинула одна дитина

Столична влада уточнила інформацію щодо кількості загиблих і постраждалих у результаті нічного ракетного удару по Києву.

За останніми даними Київської міської військової адміністрації, станом на 7:00 постраждалі:

  • у Деснянському районі: три загиблих особи, з них одна дитина (2012 р.н.) та десять осіб травмовано, з них одна дитина;
  • у Дніпровському районі: дві особи травмовано.

Всього: троє загиблих особи, з них одна дитина та десять осіб травмовано, з них одна дитина.

КМВА зазначила, що інформація уточнюється.

Нагадаємо, 1 червня відзначається День захисту дітей.

У ніч на 1 червня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Раніше повідомлялося, що в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед них – двоє дітей, 14 осіб отримали поранення.

За попередніми даними, загарбники атакували Київ ракетами – імовірно, крилатими та балістичного типу. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони.

Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія знову застосувала ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, силами та засобами Повітряних сил ЗСУ десять і десяти ракет були знищені.

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Теги: росія Київ війна тероризм ракета

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