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Оборона аеропорту «Антонов» у Гостомелі: перші 24 години російського вторгнення

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Оборона аеропорту «Антонов» у Гостомелі: перші 24 години російського вторгнення
Гелікоптери загарбників рухаються у напрямку аеропоту у Гостемлі

Журналісти відтворили події першої доби боїв за аеропорт у Гостомелі

24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

Одним із важливих епізодів на самому початку великої війни стали бої за міжнародний аеропорт «Антонов», розташований поблизу Гостомеля та всього за 25 кілометрів від Києва.

Окупанти намагалися висадити там свій десант, який мав штурмувати столицю України, але наші захисники зірвали плани ворога.

Перші 24 години боїв за аеропорт в Гостомелі відтворили журналісти «Настоящего времени», які поспілкувалися з українськими захисниками, диспетчерами, працівниками аеропорту та місцевими жителями. Ця битва врятувала Київ від захоплення російськими окупантами.

До слова, 24 лютого 2023 року в Маріуполі Донецької області було чутно звук вибуху. Підтверджено потрапляння по позиціях ворога.

25 лютого стало відомо, що в результаті вибухів, які прогриміли ввечері 24 лютого у Маріуполі, знищено ворожий склад боєприпасів, ліквідовано близько 50 окупантів, танк, два БМ і САУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний впевнений, що Маріуполь буде звільнено від російських окупантів цього року.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що українські захисники вже з легкістю можуть атакувати позиції ворога на великих відстанях, наприклад, у Маріуполі. 

Теги: Антонов аеропорт десант 24 лютого війна Гостомель

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