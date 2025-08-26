«Я почував себе вище»: Залужний розповів, як «залишив однокласників на пероні»

Посол України у Великій Британії розповів про свої відчуття після того, як відвідав колишніх однокласників у школі

Колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол у Великій Британії Валерій Залужний згадав, як після місяця навчання в технікумі повернувся до своєї школи, аби побачити колишніх однокласників. Тоді він прийшов у школу у джинсах, у цивільному одязі та з відчуттям свободи. Про це Валерій Залужний розповів у інтерв’ю на каналі «Нова Українська школа», повідомляє «Главком».

«Перше, що я пам'ятаю, я зробив десь через, мабуть, місяць навчання в технікумі. Я прийшов у школу подивитися на моїх однокласників, які вчилися (залишились навчатись в школі, – «Главком»). Тоді якраз перехід був. Перескочили в 11-й», – згадав посол України у Великій Британії.

Залужний зазначив, що відчував себе вище за колишніх однокласників. Він зазначив, що в нього вже було відчуття свободи.

«Я навіть місяць провчився, я відчував себе десь вище за них, у мене була свобода. Я прийшов в джинсах, подивився на них, а там реально двоє людей «їхало в поїзді», а решта «залишились на пероні». І вони змирилися з цим», – відмітив Залужний.

Нагадаємо, що Валерій Залужний у 1989 році закінчив міську школу № 9. Після цього він вступив до Новоград-Волинського машинобудівного технікуму, який закінчив у 1993 році з відзнакою.

Ексголовнокомандувач ЗСУ розповів, що його молодша донька росла дуже свободолюбивою й важко вчилась у школі. Однак у неї була вчителька, яка подарувала дівчині любов до хімії, що згодом вплинуло на вибір професії дівчини.

Нещодавно Валерій Залужний дав несподіваний прогноз щодо закінчення війни. Як зазначив колишній головком ЗСУ, війна може тривати ще десяток років. Зокрема, повномасштабна війна може затягнутися до 2034 року або й довше.

Він також висловлював свої прогнози щодо майбутніх викликів для Росії та зауважував на критичному виборі, який постане перед Кремлем у 2026 році. За словами Залужного, майбутня війна залежатиме від двох ключових факторів: демографії та економіки.