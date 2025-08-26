Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

«Я почував себе вище»: Залужний розповів, як «залишив однокласників на пероні»

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
«Я почував себе вище»: Залужний розповів, як «залишив однокласників на пероні»
Валерій Залужний пригадав своє навчання
фото: Валерій Залужний/Facebook

Посол України у Великій Британії розповів про свої відчуття після того, як відвідав колишніх однокласників у школі

Колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол у Великій Британії Валерій Залужний згадав, як після місяця навчання в технікумі повернувся до своєї школи, аби побачити колишніх однокласників. Тоді він прийшов у школу у джинсах, у цивільному одязі та з відчуттям свободи. Про це Валерій Залужний розповів у інтерв’ю на каналі «Нова Українська школа», повідомляє «Главком».

«Перше, що я пам'ятаю, я зробив десь через, мабуть, місяць навчання в технікумі. Я прийшов у школу подивитися на моїх однокласників, які вчилися (залишились навчатись в школі, – «Главком»). Тоді якраз перехід був. Перескочили в 11-й», – згадав посол України у Великій Британії.

Залужний зазначив, що відчував себе вище за колишніх однокласників. Він зазначив, що в нього вже було відчуття свободи.

«Я навіть місяць провчився, я відчував себе десь вище за них, у мене була свобода. Я прийшов в джинсах, подивився на них, а там реально двоє людей «їхало в поїзді», а решта «залишились на пероні». І вони змирилися з цим», – відмітив Залужний.

Нагадаємо, що Валерій Залужний у 1989 році закінчив міську школу № 9. Після цього він вступив до Новоград-Волинського машинобудівного технікуму, який закінчив у 1993 році з відзнакою.

Ексголовнокомандувач ЗСУ розповів, що його молодша донька росла дуже свободолюбивою й важко вчилась у школі. Однак у неї була вчителька, яка подарувала дівчині любов до хімії, що згодом вплинуло на вибір професії дівчини. 

Нещодавно Валерій Залужний дав несподіваний прогноз щодо закінчення війни. Як зазначив колишній головком ЗСУ, війна може тривати ще десяток років. Зокрема, повномасштабна війна може затягнутися до 2034 року або й довше.

Він також висловлював свої прогнози щодо майбутніх викликів для Росії та зауважував на критичному виборі, який постане перед Кремлем у 2026 році. За словами Залужного, майбутня війна залежатиме від двох ключових факторів: демографії та економіки.

Читайте також:

Теги: Свобода війна школа посол навчання Валерій Залужний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог хоче зачепитися за Куп'янськ та Покровськ
Запеклі бої на Сумщині: ЗСУ тримають «хитку рівновагу»
11 серпня, 10:40
Зеленський: Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде
Зеленський назвав умови і термін закінчення війни
26 липня, 21:30
У Китаї навчатиметься перший у світі робот-аспірант
У Китаї людиноподібного робота зарахували до університету
2 серпня, 22:20
Трамп:Я тут, щоб подивитися, чи зможу я зупинити її
Трамп розкрив кількість втрат Путіна на полі бою
1 серпня, 19:07
Зруйнований російськими військами Часів Яр на Донеччині
Росіяни окупували Часів Яр? Заява ЗСУ
31 липня, 15:41
В Україні триває 1261-й день повномасштабної війни
Сирський окреслив шлях до завершення війни
7 серпня, 22:58
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників
Атака на Лозову: рятувальники показали моторошні кадри наслідків
5 серпня, 08:53
Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
22 серпня, 04:15
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив факт атаки
Російський Петров Вал вночі атаковано дронами: є влучання по залізничній станції (відео)
23 серпня, 08:59

Наука та освіта

«Я почував себе вище»: Залужний розповів, як «залишив однокласників на пероні»
«Я почував себе вище»: Залужний розповів, як «залишив однокласників на пероні»
НМТ-2025: названо лідерів та аутсайдерів серед обраних предметів для іспиту
НМТ-2025: названо лідерів та аутсайдерів серед обраних предметів для іспиту
«Це дуже чудово»: Залужний розповів, що його вразило в британській освіті
«Це дуже чудово»: Залужний розповів, що його вразило в британській освіті
В українських школах з’явиться онлайн-валюта: що за неї можна придбати
В українських школах з’явиться онлайн-валюта: що за неї можна придбати
Безоплатне харчування для всіх школярів: подробиці від уряду
Безоплатне харчування для всіх школярів: подробиці від уряду
Коли розпочнеться та завершиться навчальний рік? Міністерство освіти назвало дати
Коли розпочнеться та завершиться навчальний рік? Міністерство освіти назвало дати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
9314
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
8874
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
4169
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3816
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua