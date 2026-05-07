Конфлікт на дорозі: затримано водія Mercedes, який стріляв у інше авто

У Святошинському районі Києва між водіями стався конфлікт, під час якого чоловік відкрив стрілянину в бік іншого автомобіля. Про це повідомила патрульна поліція Києва, інформує «Главком».

За попередньою інформацією, між водіями Mercedes та Skoda виник конфлікт. Після суперечки водій Mercedes здійснив кілька пострілів у напрямку іншої автівки та поїхав.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а автомобілі не отримали пошкоджень.

Патрульні зупинили водія у селі Нові Петрівці

Для розшуку водія ввели спецоперацію: патрульні перевірили можливі маршрути руху автомобіля та виявили його в селі Нові Петрівці.

Патрульні провели поверхневу перевірку й виявили в салоні автомобіля предмет, схожий на пістолет

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Ймовірну зброю вилучили, обставини події встановлюють правоохоронці, а водія затримали.

Нагадаємо, 2 травня, у Голосіївському районі Києва біля торговельно-розважального центру «Республіка» пролунали постріли. За словами очевидців, стрілянина виникла через конфлікт двох водіїв. Одному з них не сподобалося, що водій перед ним перелаштовується.

Раніше у Дарницькому районі столиці стався конфлікт між водієм та пішоходом, який закінчився стріляниною. Правоохоронці встановили, що між порушником, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту киянин отримав поранення ноги та спини.