Конфлікт на дорозі: затримано водія Mercedes, який стріляв у інше авто

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Після суперечки водій Mercedes здійснив кілька пострілів у напрямку автівки Skoda та поїхав
фото: патрульна поліція Києва

У Святошинському районі Києва між водіями стався конфлікт, під час якого чоловік відкрив стрілянину в бік іншого автомобіля. Про це повідомила патрульна поліція Києва, інформує «Главком».

За попередньою інформацією, між водіями Mercedes та Skoda виник конфлікт. Після суперечки водій Mercedes здійснив кілька пострілів у напрямку іншої автівки та поїхав.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а автомобілі не отримали пошкоджень.

Патрульні зупинили водія у селі Нові Петрівці
фото: патрульна поліція Києва/Facebook

Для розшуку водія ввели спецоперацію: патрульні перевірили можливі маршрути руху автомобіля та виявили його в селі Нові Петрівці.

Патрульні провели поверхневу перевірку й виявили в салоні автомобіля предмет, схожий на пістолет
фото: патрульна поліція Києва

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Ймовірну зброю вилучили, обставини події встановлюють правоохоронці, а водія затримали.

Нагадаємо, 2 травня, у Голосіївському районі Києва біля торговельно-розважального центру «Республіка» пролунали постріли. За словами очевидців, стрілянина виникла через конфлікт двох водіїв. Одному з них не сподобалося, що водій перед ним перелаштовується.

Раніше у Дарницькому районі столиці стався конфлікт між водієм та пішоходом, який закінчився стріляниною. Правоохоронці встановили, що між порушником, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту киянин отримав поранення ноги та спини.

Теги: Київщина автомобіль стрілянина

На Бучанщині викрито схему продажу автівок, ввезених як допомога для ЗСУ
Конфлікт на дорозі: затримано водія Mercedes, який стріляв у інше авто
Водію Maserati, який напідпитку влаштував ДТП на Печерську, повідомлено про підозру
У Київському університеті культури проходять обшуки: деталі
Київський зоопарк знову купує гольфкари: деталі
ДТП на трасі Київ – Одеса: рятувальники вирізали двох чоловіків із понівеченого Fiat
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п'яти українців
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
