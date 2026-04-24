У Березані внаслідок зіткнення з автомобілем загинула велосипедистка

Жінка перед легковиком почала переїжджати дорогу

У Березані автомобіль ЗАЗ зіткнувся з велосипедисткою, яка, за даними поліції, вирішила перетнути дорогу перед легковиком. 72-річна водійка ровера від отриманих травм померла у лікарні. Про це повідомляє Главком із посиланням на Головне управління Нацполіції в Київській області.

Зазначається, що ДТП сталася на одній із вулиць в місті Березань.

За даними поліції, 52-річний водій автомобіля ЗАЗ здійснив зіткнення з велосипедисткою, яка рухалась у попутному напрямку з правого краю дороги. Жінка перед легковиком почала переїжджати дорогу.

Внаслідок ДТП 72-річна потерпіла від отриманих травм померла в лікарні.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 22 квітня, у селі Зозів Вінницького району 17-річний житель с. Мервин, керуючи мотоциклом Mustang не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 21 квітня на автодорозі Київ-Знам’янка сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув чоловік. 48-річний водій вантажного автомобіля DAF здійснив наїзд на 55-річного пішохода, який пересувався по проїжджій частині у кріслі колісному. Удар виявився смертельним: від отриманих травм потерпілий помер на місці ще до приїзду медиків.

До слова, у селі Нові Петрівці Вишгородського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 67-річний водій, керуючи автомобілем DAF CF 85, здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.