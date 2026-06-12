Удар по Бориспільщині: ліквідація пожежі на інфраструктурному об'єкті триває (фото)
На місці пожежі працюють рятувальники Київської області й міста Києва
Ворожий дрон-камікадзе атакував Бориспільський район Київської області, внаслідок чого сталася серйозна пожежа. Станом на вечір 11 червня рятувальники продовжували приборкувати полум'я. Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує «Главком»
Станом на 23:44 четверга займання не було ліквідоване.
«Триває ліквідація масштабної пожежі, що виникла внаслідок влучання російського БпЛА у Бориспільському районі. На місці працюють рятувальники Київської області й міста Києва», – йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Спікерка Головного управління ДСНС у Київської області Вікторія Рубан у коментарі уточнила, що займання відбулось на інфраструктурному об'єкті.
Нагадаємо, увечері Київська область опинилася під атакою російських ударних безпілотників. У Бориспільському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА або його уламків зафіксовано загоряння. Зауважимо, що повітряна загроза для Бориспільського району була нетривалою: тривогу оголосили о 18:24, а вже о 18:52 дали відбій.
Коментарі — 0