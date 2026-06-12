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Удар по Бориспільщині: ліквідація пожежі на інфраструктурному об'єкті триває (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Удар по Бориспільщині: ліквідація пожежі на інфраструктурному об'єкті триває (фото)
Ліквідація пожежі на місці влучання російського дрона на Київщині 11 червня 2026 року
фото: ДСНС Київщини/Facebook

На місці пожежі працюють рятувальники Київської області й міста Києва

Ворожий дрон-камікадзе атакував Бориспільський район Київської області, внаслідок чого сталася серйозна пожежа. Станом на вечір 11 червня рятувальники продовжували приборкувати полум'я. Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує «Главком»

Станом на 23:44 четверга займання не було ліквідоване.

Сильна задимленість на місці пожежі
Сильна задимленість на місці пожежі
фото: ДСНС Київщини/Facebook

«Триває ліквідація масштабної пожежі, що виникла внаслідок влучання російського БпЛА у Бориспільському районі. На місці працюють рятувальники Київської області й міста Києва», – йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На місці пожежі працюють рятувальники Київської області й міста Києва
На місці пожежі працюють рятувальники Київської області й міста Києва
фото: ДСНС Київщини/Facebook
Станом на 23:44 четверга ліквідація займання тривала
Станом на 23:44 четверга ліквідація займання тривала
фото: ДСНС Київщини/Facebook
Удар по Бориспільщині: ліквідація пожежі на інфраструктурному об'єкті триває (фото) фото 1
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Спікерка Головного управління ДСНС у Київської області Вікторія Рубан у коментарі уточнила, що займання відбулось на інфраструктурному об'єкті.

Нагадаємо, увечері Київська область опинилася під атакою російських ударних безпілотників. У Бориспільському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА або його уламків зафіксовано загоряння. Зауважимо, що повітряна загроза для Бориспільського району була нетривалою: тривогу оголосили о 18:24, а вже о 18:52 дали відбій.

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Теги: ДСНС пожежа дрон Київщина

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