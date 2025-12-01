Феєрверки під забороною? Молдова розглядає обмеження на свята

Народні адвокати країни закликають обмежити використання піротехніки через екологічні та безпекові ризики

Уповноважений із захисту прав людини у Молдові Чеслав Панько і дитячий омбудсмен Василе Корой запропонували заборонити використання феєрверків під час зимових свят, посилаючись на шкоду довкіллю та загрози для здоров’я людей і тварин. Про це повідомляє Офіс народних адвокатів Молдови.

Народні адвокати Молдови у спільній заяві наголосили, що феєрверки спричиняють забруднення повітря, води та ґрунту, а також несуть ризики для здоров’я людей і тварин.

«Водночас багато європейських міст почали відмовлятися від феєрверків, обираючи екологічні та безпечні для громади альтернативи», – йдеться в повідомленні.

Вони додали, що необхідно підтримувати кращі міжнародні практики та просувати менш шкідливі способи святкування, що не шкодять громаді.

«З огляду на ці ризики, а також на кращі міжнародні практики, народні адвокати підтримують необхідність обмеження традиційних феєрверків та просування більш безпечних і менш забруднюючих альтернатив, орієнтованих на захист суспільних інтересів та зміну підходу до цього питання», – зазначається у повідомленні.

Народні адвокати закликали владу Молдови заборонити продаж і використання піротехніки, а також обмежити їхнє застосування під час публічних заходів.

Нагадаємо, що у Німеччині під час новорічних святкувань щонайменше п'ятеро людей загинули через необережне поводження з феєрверками. Так, у місті Гезеке в Північному Рейні-Вестфалії 24-річний чоловік загинув через вибух петарди. Слідчі вважають, що до інциденту не були причетні інші люди. Водночас у поліції припустили, що петарда була виготовлена нелегально.