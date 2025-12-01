Головна Світ Соціум
Феєрверки під забороною? Молдова розглядає обмеження на свята

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Феєрверки під забороною? Молдова розглядає обмеження на свята
Молдова планує обмежити піротехніку через екологію та безпеку
Народні адвокати країни закликають обмежити використання піротехніки через екологічні та безпекові ризики

Уповноважений із захисту прав людини у Молдові Чеслав Панько і дитячий омбудсмен Василе Корой запропонували заборонити використання феєрверків під час зимових свят, посилаючись на шкоду довкіллю та загрози для здоров’я людей і тварин. Про це повідомляє Офіс народних адвокатів Молдови.

Народні адвокати Молдови у спільній заяві наголосили, що феєрверки спричиняють забруднення повітря, води та ґрунту, а також несуть ризики для здоров’я людей і тварин.

«Водночас багато європейських міст почали відмовлятися від феєрверків, обираючи екологічні та безпечні для громади альтернативи», – йдеться в повідомленні.

Вони додали, що необхідно підтримувати кращі міжнародні практики та просувати менш шкідливі способи святкування, що не шкодять громаді.

«З огляду на ці ризики, а також на кращі міжнародні практики, народні адвокати підтримують необхідність обмеження традиційних феєрверків та просування більш безпечних і менш забруднюючих альтернатив, орієнтованих на захист суспільних інтересів та зміну підходу до цього питання», – зазначається у повідомленні.

Народні адвокати закликали владу Молдови заборонити продаж і використання піротехніки, а також обмежити їхнє застосування під час публічних заходів.

Нагадаємо, що у Німеччині під час новорічних святкувань щонайменше п'ятеро людей загинули через необережне поводження з феєрверками. Так, у місті Гезеке в Північному Рейні-Вестфалії 24-річний чоловік загинув через вибух петарди. Слідчі вважають, що до інциденту не були причетні інші люди. Водночас у поліції припустили, що петарда була виготовлена нелегально.

