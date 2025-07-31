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Дивом вижив. Чоловіка, який три години провів під завалами, врятовано (фото, відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Дивом вижив. Чоловіка, який три години провів під завалами, врятовано (фото, відео)
Наразі пошуково-рятувальні операції в столиці тривають на двох локаціях
фото: ДСНС

Рятувальники пробивалися через стіни, щоб дістати постраждалого

У Києві, після нічної атаки російський окупаційних військ, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій  успішно дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під'їзду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями будівлі. Протягом понад трьох годин рятувальники підтримували з ним голосовий контакт. Щоб дістатися до постраждалого, фахівці ДСНС були змушені пробити отвір у стіні сусідньої квартири, створивши своєрідний тунель.

На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб уникнути додаткових травм під час порятунку.

Дивом вижив. Чоловіка, який три години провів під завалами, врятовано (фото, відео) фото 1
Дивом вижив. Чоловіка, який три години провів під завалами, врятовано (фото, відео) фото 2

Наразі пошуково-рятувальні операції в столиці тривають на двох локаціях, а аварійно-рятувальні роботи – на шести. На місцях ударів залучено максимальну кількість техніки та фахівців для порятунку людей.

Дивом вижив. Чоловіка, який три години провів під завалами, врятовано (фото, відео) фото 3
Дивом вижив. Чоловіка, який три години провів під завалами, врятовано (фото, відео) фото 4

Станом на 10:30 ранку, відомо про 6 загиблих та понад пів сотні поранених внаслідок нічної атаки.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян цієї ночі забрала життя щонайменше шести людей, кількість постраждалих зросла до 52. 

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Теги: Київ ДСНС ракетна атака

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