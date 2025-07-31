Дивом вижив. Чоловіка, який три години провів під завалами, врятовано (фото, відео)

Наразі пошуково-рятувальні операції в столиці тривають на двох локаціях

Рятувальники пробивалися через стіни, щоб дістати постраждалого

У Києві, після нічної атаки російський окупаційних військ, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій успішно дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під'їзду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями будівлі. Протягом понад трьох годин рятувальники підтримували з ним голосовий контакт. Щоб дістатися до постраждалого, фахівці ДСНС були змушені пробити отвір у стіні сусідньої квартири, створивши своєрідний тунель.

На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб уникнути додаткових травм під час порятунку.

Наразі пошуково-рятувальні операції в столиці тривають на двох локаціях, а аварійно-рятувальні роботи – на шести. На місцях ударів залучено максимальну кількість техніки та фахівців для порятунку людей.

Станом на 10:30 ранку, відомо про 6 загиблих та понад пів сотні поранених внаслідок нічної атаки.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян цієї ночі забрала життя щонайменше шести людей, кількість постраждалих зросла до 52.