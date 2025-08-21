Головна Країна Події в Україні
У Мукачеві зросла кількість постраждалих через російський обстріл

Ростислав Вонс
У Мукачеві зросла кількість постраждалих через російський обстріл
Російська ракета влучила в американський завод з виробництва електроніки
фото: Telegram/Мирослав Білецький

На цей час у стаціонарі перебуває шість пацієнтів

Внаслідок російської атаки на Закарпаття кількість постраждалих зросла до 23 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Закарпатської ОВА Мирослава Білецького.

За словами чиновника, у стаціонарі перебуває шість пацієнтів: серед них – з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одній пацієнтці медики зробили операцію.

«Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу – переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми. Усім надається кваліфікована медична допомога», – додав він.

Нагадаємо, уночі російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки в Мукачеві. За словами глави українського уряду Юлії Свириденко, ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Мукачівській громаді Закарпатської області зросла до 19 осіб. 10 осіб були доставлені до лікарні бригадами екстреної медичної допомоги, а ще девʼятеро – звернулися за допомогою самостійно.

До слова, президент Володимир Зеленський знову закликав партнерів запровадити санкції проти РФ.

