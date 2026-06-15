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Пожежа на Почайній внаслідок обстрілу: вогонь на господарському ринку гасять вертольоти (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пожежа на Почайній внаслідок обстрілу: вогонь на господарському ринку гасять вертольоти (відео)
Пожежа на Почайній після ворожого обстрілу у ніч на 15 червня 2026 року
скриншот відео

Щонайменше два гелікоптери безперервно працюють над осередком, набираючи воду в Дніпрі

Внаслідок масованого нічного обстрілу столиці у ніч на 15 червня в Оболонському районі спалахнула масштабна пожежа. Осередок займання розташований у районі господарського ринку поблизу станції метро «Почайна». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київ24.

Через велику площу пожежі та загрозу поширення вогню на сусідні споруди рятувальники залучили до ліквідації авіацію ДСНС. Щонайменше два гелікоптери безперервно працюють над осередком, набираючи воду безпосередньо в Дніпрі. Звуки авіації кияни чують протягом усього дня.

На місці події досі спостерігається сильне задимлення, а густий смог розноситься житловими кварталами. Співробітники ДСНС продовжують операцію з ліквідації займання. Мешканцям прилеглих територій наполегливо рекомендують тримати вікна зачиненими.

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Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. 

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.

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Теги: Київ пожежа обстріл росія метро рятувальники кияни відео

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