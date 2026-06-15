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Нічна атака на Київ: пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київ: пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду (фото)
Вибиті вікна у будівлі Вищого антикорупційного суду внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 15 червня 2026 року
фото: Вищий антикорупційний суд﻿/Facebook

Незважаючи на інцидент, у суді наголосили, що установа продовжує роботу

Внаслідок масованого обстрілу столиці ракетами та ударними безпілотниками в ніч на 15 червня руйнувань зазнало приміщення Вищого антикорупційного суду. Як повідомила пресслужба установи, пошкоджено будівлю суду, що розташована на проспекті Берестейському, 41, інформує «Главком».

Повідомляється, що через вибухову хвилю та падіння уламків у приміщеннях ВАКС вибито вікна. Наразі співробітники суду встановлюють загальний обсяг нанесених ушкоджень. На місці події вже тривають роботи з прибирання території та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Приміщення у будівлі Вищого антикорупційного суду, засипане уламками скла після нічної атаки РФ 15 червня 2026 року
Приміщення у будівлі Вищого антикорупційного суду, засипане уламками скла після нічної атаки РФ 15 червня 2026 року
фото: Вищий антикорупційний суд/Facrbook

Попри інцидент, у суді наголосили, що установа продовжує роботу, тому всі заплановані судові засідання відбудуться за графіком. У разі виникнення змін у розкладі чи роботі суду актуальну інформацію обіцяють оперативно оприлюднити на офіційних ресурсах ВАКС.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. 

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.

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Теги: Вищий антикорупційний суд обстріл Київ

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