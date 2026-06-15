Росіяни знищили найсучасніший термінал «Нової Пошти» у Києві (фото)

Вигляд терміналу «Нової пошти» до та після влучання російських окупантів

СЕО «Нової пошти»: Ми відновимося. Ми побудуємо нове. Ми зробимо ще краще, ще сучасніше, ще сильніше

Через масований комбінований удар по Києву зруйновано найбільший інноваційний термінал «Нової пошти». Про це повідомив СЕО компанії Євген Тафійчук, пише «Главком».

«Сьогодні внаслідок чергової ракетної атаки ворога було знищено наш найбільший інноваційний термінал у місті Київ. Це особливий сортувальний центр. Перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande Символ нашого розвитку, сміливих інвестицій у майбутнє, інноваційності, Lean-культури та щоденного прагнення ставати кращими», – написав Тафійчук.

Євген Тафійчук наголосив, що окупантам вдалося знищити термінал, але ворог «не здатен зруйнувати найголовніше – людей, які його створили, і цінності, на яких побудована наша компанія».

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Вигляд терміналу до влучання окупантів фото з відкритих джерел

«У нас є риса, яку неможливо знищити жодною ракетою - жага до розвитку та вільного інноваційного майбутнього. Ми відновимося. Ми побудуємо нове. Ми зробимо ще краще, ще сучасніше, ще сильніше. Головне, всі співробітники у безпеці. Резервні схеми роботи запущені», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ і Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. У столиці загинули щонайменше чотири людини, понад два десятки отримали поранення. Пошкодження та пожежі зафіксували майже в усіх районах міста.

У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки на об'єкти культурної спадщини та культури. Зокрема, рятувальники працюють на території Києво-Печерської лаври, де внаслідок обстрілу виникла пожежа даху Успенського собору.

На Київщині наслідки удару зафіксували у Броварському, Бориспільському, Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах. В області постраждали троє людей, серед яких дитина. Через падіння уламків і влучання спалахнули складські приміщення, приватні будинки та автомобілі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за час повномасштабної війни. Загалом ворог застосував 681 засіб повітряного нападу, серед яких ракети різних типів та сотні безпілотників.