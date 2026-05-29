Генсек ООН заявив, що війна в Україні може вийти з-під контролю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Генсек виступив на засіданні Ради Безпеки з питань підтримання миру та безпеки України
фото: ООН
Антоніу Гутерріш: Зараз необхідна деескалація

Виступаючи перед Радою Безпеки в Нью-Йорку, генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що останні атаки, здійснені Росією 23 та 24 травня проти України, а також перспектива нових ударів підкреслюють «серйозність поточної ситуації». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ООН.

«Нинішній курс є неприйнятним. Ця траєкторія має змінитися», – сказав генсек.

Антоніу Гутерріш попередив, що загострення війни загрожує вийти «з-під контролю», наводячи як приклад небезпеку прорахунків та «невідомих і непередбачуваних наслідків».

«Зараз необхідна деескалація – негайна та стійка. Зараз необхідне повне та безумовне припинення вогню», – додав генсек ООН.

Нагадаємо, майже 50 країн-членів Організації Об'єднаних Націй виступили зі спільною заявою, у якій рішуче засудили масовані й системні удари Російської Федерації по Києву та відкритий шантаж дипломатичних місій. Проте Сполучені Штати Америки відмовилися приєднуватися до цього документа.

До слова, генсек ООН Антоніу Гутерріш прокоментував заяву Кремля про плани завдати ударів по українських оборонних підприємствах та «центрах ухвалення рішень» у Києві. Він заявив, що «глибоко стурбований» повідомленнями Москви.

Як відомо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдавання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

