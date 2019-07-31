За день з бульвару Шевченка було евакуйовано вісім машин: номери авто-порушників



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Евакуація автомобіля з бульвару Тараса Шевченка Фото: Центр організації дорожнього руху Києва

Близько 15 водіїв-порушників сплатили штраф на місці

У вівторок, 30 липня, з бульвару Тараса Шевченка в Києві було переміщено 8 автомобілів-порушників правил паркування. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

Під час спільного з Патрульною поліцією Києва рейду працювали два автомобілі-евакуатори

«Водночас, ще близько 15 водіїв-порушників уникнули переміщення своїх автомобілів та були оштрафовані поліцейськими, оскільки прибули на місце в момент виконання робіт із завантаження транспортного засобу порушника на спеціальний автомобіль-евакуатор», - повідомили комунальники.

Державні номери переміщених автомобілів

АА3410ХА

АА1616ТА

АА1021ТВ

АА6705СМ

АА0035СР

АН9297ІС

АІ1022РМ

АН0034НМ

Сьогодні, 31 липня, евакуатори знову працюють на бульварі Тараса Шевченка.

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

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