Оприлюднено графік проведення поминальних днів на київських кладовищах

На столичних кладовищах поминальні дні триватимуть чотири дні

Для відвідування кладовищ будуть курсувати додаткові автобуси

Київ розробив графік відвідування кладовищ під час поминальних днів. Про це йдеться в розпорядженні КМДА про заходи щодо підготовки та проведення поминальних днів на міських кладовищах

Згідно з документом, відвідування кладовищ відбудеться за таким графіком:

9 травня поминальні дні на Пирогівському, Корчуватському, Мишоловському, Чапаєвському, Північному, Лісовому, Пуща-Водицькому, Меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави, Південному, Святошинському, Братському, Михайлівському, Солом'янському, Совському, Шулявському, Військовому, Старообрядному, на кладовищі державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника.

10 травня – на Дарницькому, Позняківському, Бортничанському, Вигурівському, Троєщинському, Звіринецькому, Куренівському, Жулянському, Біличанському.

11 травня – на Байковому, СКП «Київський крематорій», Биківнянському.

12 травня – на Міському.

Також Департаменту житлово-комунальної інфраструктури доручено навести лад на комунальних кладовищах.

Департамент транспортної інфраструктури має забезпечити додаткові автобуси, щоб люди могли дістатися на кладовища в поминальні дні. Маршрути та графік руху будуть оприлюднені згодом.

Під час поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть посилені наряди поліції та «Муніципальної охорони», які контролюватимуть ситуацію і дотримання протиепідемічних правил.

Нагадаємо, відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.