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    Оприлюднено графік проведення поминальних днів на київських кладовищах

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    На столичних кладовищах поминальні дні триватимуть чотири дні - Оприлюднено графік проведення поминальних днів на київських кладовищах
    На столичних кладовищах поминальні дні триватимуть чотири дні
    Фото з відкритих джерел

    Для відвідування кладовищ будуть курсувати додаткові автобуси

    Київ розробив графік відвідування кладовищ під час поминальних днів. Про це йдеться в розпорядженні КМДА про заходи щодо підготовки та проведення поминальних днів на міських кладовищах

    Згідно з документом, відвідування кладовищ відбудеться за таким графіком:

    • 9 травня поминальні дні на Пирогівському, Корчуватському, Мишоловському, Чапаєвському, Північному, Лісовому, Пуща-Водицькому, Меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави, Південному, Святошинському, Братському, Михайлівському, Солом'янському, Совському, Шулявському, Військовому, Старообрядному, на кладовищі державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника.
    • 10 травня – на Дарницькому, Позняківському, Бортничанському, Вигурівському, Троєщинському, Звіринецькому, Куренівському, Жулянському, Біличанському.
    • 11 травня – на Байковому, СКП «Київський крематорій», Биківнянському.
    • 12 травня – на Міському.

    Також Департаменту житлово-комунальної інфраструктури доручено навести лад на комунальних кладовищах.

    Департамент транспортної інфраструктури має забезпечити додаткові автобуси, щоб люди могли дістатися на кладовища в поминальні дні. Маршрути та графік руху будуть оприлюднені згодом.

    Під час поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть посилені наряди поліції та «Муніципальної охорони», які контролюватимуть ситуацію і дотримання протиепідемічних правил.

    Нагадаємо, відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

    Теги: Київ КМДА цвинтар поминальні дні
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