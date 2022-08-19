Оренда житла. Скільки вартує найдешевша квартира у Франківську

Аби винайняти квартиру із пристойним ремонтом, необхідно мати бюджет від 7000 грн.

Із початком повномасштабного вторгнення відносно спокійний Івано-Франківськ став прихистком для багатьох українців. Відтак, знайти тут житло за доступною ціною – справа не з легких. Про це свідчать пропозиції на найбільшому сайті комерційних оголошень OLX.

Найдешевше окрему однокімнатну квартиру тут вдалося знайти за 4500 грн. на вулиці Хоткевича. За таку суму це єдиний варіант. Оселя – на третьому поверсі п’ятиповерхівки, загальна площа 40 кв. м. Тут косметичний ремонт, є меблі, холодильник, бойлер, телевізор, пралка, інтернет.

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Є кілька пропозицій за 5000 грн. При цьому у одному з оголошень вказано, що квартиру готові здати лише місцевим, у іншому пропонують приміщення без меблів, але з окремим входом та можливістю облаштувати офіс або склад.

За таку суму можна винайняти квартиру на вулиці Мазепи.

Тут косметичний ремонт, є меблі, холодильник, плита, пральна машина, інтернет, бойлер на гарячу воду, сказано в оголошенні.

Ще одна пропозиція з 5000 є у центрі. Але оголошення надзвичайно лаконічне. Це однокімнатна квартира площею 30 кв. м.

«Меблі, холодильник, газова колонка, акуратно», – вказали хазяї і додали до опису також знімок санвузла.

Аби винайняти квартиру із пристойним ремонтом, необхідно мати бюджет від 7000 грн. У цьому ціновому сегменті є багато пропозицій.

Нагадаємо, окрему однокімнатну квартиру в Києві реально орендувати за три тисячі гривень.

Також у другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу 20 477 об'єктів нерухомості. Це у вісім разів менше, ніж до війни.

Напередодні повідомлялося, що Кабмін відшкодовуватиме українцям вартість до 150 кв. м знищеного російськими окупантами житла.

Раніше президент Зеленський анонсував масштабну відбудову України, заявивши, що усі постраждалі від рашистської агресії отримають компенсацію за зруйноване/знищене житло грошима чи квадратними метрами нової житлової нерухомості.