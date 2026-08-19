Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі в Києві: поліція повідомила деталі трагедії (фото)

Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі у Києві. 19 серпня 2026 року

23-річного водія автомобіля Volkswagen затримано

Голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив нові подробиці смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася вранці на Чоколівському бульварі у Солом’янському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис голови Нацполіції.

За словами Вигівського, перед наїздом на зупинку громадського транспорту 23-річний керманич Volkswagen на високій швидкості їхав смугою для руху громадського транспорту. Під час спроби здійснення різкого маневру перелаштування він зіткнувся з маршрутним автобусом, втратив керування та влетів у людей.

Унаслідок потужного удару металева конструкція зупинки обвалилася. «Наразі офіційно підтверджено загибель двох людей. Ще четверо громадян дістали поранення різного ступеня тяжкості, один із постраждалих чоловіків перебуває у важкому стані», – повідомив голова Нацполіції.

23-річного водія автомобіля Volkswagen правоохоронці вже затримали. До розслідування залучені всі необхідні підрозділи столичного главку поліції.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Через аварію патрульна поліція Києва попереджає про ускладнення руху транспорту на Чоколівському бульварі у напрямку вулиці Вадима Гетьмана. Водіїв закликають врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

11 фото На весь екран



















Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі у Києві. 19 серпня 2026 року фото: прокуратура України, Національна поліція України, Київ24, соцмережі

Очільник Нацполіції також наголосив на необхідності посилення покарання за подібні порушення на дорогах.

«Легковажність та систематичне нехтування правилами дорожнього руху повинні передбачати більш сувору відповідальність. Найближчим часом парламент має розглянути законопроєкт щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкісного режиму. Сподіваємось на підтримку народними депутатами», – підкреслив Вигівський.

Нагадаємо, у Солом’янському районі столиці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На Чоколівському бульварі легковик зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого на швидкості влетів у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.