Росія атакувала завод «Київгума» (фото)

Вже сьогодні, 19 серпня, компанія «Київгума» планує повернутися до штатного режиму роботи

Всі працівники підприємства залишилися неушкодженими завдяки вчасно проведеній евакуації

Унаслідок чергової російської атаки на Київщину частина приміщень товариства з обмеженою відповідальністю «Київгума» зазнала руйнувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційне звернення компанії.

Повідомляється, що критичних пошкоджень немає, а всі працівники залишилися неушкодженими завдяки вчасно проведеній евакуації.

Після атаки РФ на підприємстві виникла пожежа фото: ТОВ «Київгума»/Facebook

Як зазначили на підприємстві, з міркувань безпеки виробництво тимчасово призупиняли для оцінки наслідків та завданих збитків. Втім, подія не вплинула на виконання замовлень і зобов’язань перед клієнтами та партнерами.

Наслідки ворожого удару по «Київгумі» фото: ТОВ «Київгума»

«Ситуація не вплинула на виконання наших замовлень і зобов’язань перед клієнтами та партнерами. Вже завтра, 19 серпня, плануємо повернутися до штатного режиму роботи», – наголосили у «Київгумі».

Компанія також висловила подяку українським захисникам та рятувальникам, які ліквідовували наслідки обстрілу.

Нагадаємо, учора, 18 серпня, повітряна тривога у Києві лунала дев'ять разів.

До слова, у ніч проти 5 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та області, спрямувавши балістичні й крилаті ракети на цивільну логістичну інфраструктуру. Руйнувань і пошкоджень зазнали об'єкти щонайменше 12 великих брендів, компаній та виробництв.