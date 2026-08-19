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Росія атакувала завод «Київгума» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росія атакувала завод «Київгума» (фото)
Вже сьогодні, 19 серпня, компанія «Київгума» планує повернутися до штатного режиму роботи
фото: ТОВ «Київгума»

Всі працівники підприємства залишилися неушкодженими завдяки вчасно проведеній евакуації

Унаслідок чергової російської атаки на Київщину частина приміщень товариства з обмеженою відповідальністю «Київгума» зазнала руйнувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційне звернення компанії.

Повідомляється, що критичних пошкоджень немає, а всі працівники залишилися неушкодженими завдяки вчасно проведеній евакуації.

Після атаки РФ на підприємстві виникла пожежа
Після атаки РФ на підприємстві виникла пожежа
фото: ТОВ «Київгума»/Facebook

Як зазначили на підприємстві, з міркувань безпеки виробництво тимчасово призупиняли для оцінки наслідків та завданих збитків. Втім, подія не вплинула на виконання замовлень і зобов’язань перед клієнтами та партнерами.

Наслідки ворожого удару по «Київгумі»
Наслідки ворожого удару по «Київгумі»
фото: ТОВ «Київгума»

«Ситуація не вплинула на виконання наших замовлень і зобов’язань перед клієнтами та партнерами. Вже завтра, 19 серпня, плануємо повернутися до штатного режиму роботи», – наголосили у «Київгумі».

Компанія також висловила подяку українським захисникам та рятувальникам, які ліквідовували наслідки обстрілу. 

Нагадаємо, учора, 18 серпня, повітряна тривога у Києві лунала дев'ять разів. 

До слова, у ніч проти 5 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та області, спрямувавши балістичні й крилаті ракети на цивільну логістичну інфраструктуру. Руйнувань і пошкоджень зазнали об'єкти щонайменше 12 великих брендів, компаній та виробництв.

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Теги: обстріл Київщина

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