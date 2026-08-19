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На Аскольдовій могилі встановлено пам’ятник Герою України Павлу Петриченку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Аскольдовій могилі встановлено пам’ятник Герою України Павлу Петриченку
Памʼятник Герою України Павлу Петриченку на Аскольдовій могилі у Києві
фото: Сергій Притула/Facebook

Сестра Героя Марина Петриченко: «Нехай цей кам'яний хрест нагадує і нам, і майбутнім поколінням, що свобода ніколи не дається просто так»

У Києві на Аскольдовій могилі встановили та відкрили пам’ятник загиблому захиснику, волонтеру та Герою України Павлу Петриченку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директорку Центру досліджень визвольного руху Дарію Гірну та сестру воїна Марину Петриченко.

Козацький хрест у граніті: особливості пам'ятника

Автором монумента є скульптор Микола Білик. Він створив складний козацький хрест із ручним різьбленням у граніті, виконаний в українській орнаментальній традиції. На пам'ятнику також зображено військовий тризуб УНР та графічне гравіювання обличчя захисника.

Памʼятник Герою України Павлу Петриченку на Аскольдовій могилі у Києві
Памʼятник Герою України Павлу Петриченку на Аскольдовій могилі у Києві
фото: Дарія Гірна/Facebook

Як зазначає директорка Центру досліджень визвольного руху,  подібні роботи митця встановлені на могилах видатних українських дисидентів та діячів національного відродження – зокрема Василя Стуса, Алли Горської та Івана Світличного.

Символічний зв’язок поколінь

Громадський діяч Юлій Морозов відзначив глибоку символічність появи пам'ятника поруч із поверненням в Україну полковника Євгена Коновальця:

«Два нові хрести постали сьогодні в Україні, і для мене це дуже символічно виглядає. Між їхніми днями народження трохи більше 100 років. Їх обох вбила Росія. Але їхній подвиг тримав вогонь української боротьби. І буде тримати далі. І якщо Коновалець десь там у засвітах зустріне Пашу і запитає його, в яких краях він ефективно знищував ворога, а той відповість, що останній бій прийняв біля Красногорівки на Донеччині, то Євген, мабуть, задоволено посміхнеться і скаже, що нормально так хлопці просунулися», – написав Морозов.

Допис Юрія Морозова
Допис Юрія Морозова
скриншот

«Свобода ніколи не дається просто так»: спогади близких

На церемонії відкриття зібралися родина, друзі, побратими та колеги Героя.

«Нехай цей кам'яний хрест нагадує і нам, і майбутнім поколінням, що свобода ніколи не дається просто так. За неї платиться занадто висока ціна, і наша родина віддала найдорожче, що мала. Паша понад усе любив Україну, прагнув справедливості і справжньої свободи... Пам’ятайте його», – написала сестра полеглого Героя Марина Петриченко.

Допис Марини Петриченко
Допис Марини Петриченко
скриншот

У Благодійному фонді Сергія Притули наголосили, що Павло назавжди залишиться для них частиною команди та прикладом людини, яка віддано працювала задля українського війська.

Від волонтерства – до лав ЗСУ: що відомо про Павла Петриченка

Павло Петриченко – випускник КНЕУ імені Вадима Гетьмана, до повномасштабного вторгнення був активним учасником Євромайдану та ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?». На початку березня 2022 року долучився до розбудови волонтерського центру Сергія Притули.

У квітні 2022 року Павло Петриченко долучився до лав ЗСУ, він служив молодшим сержантом та аеророзвідником у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. У війську він не відмовився від громадської діяльності – у березні 2024 р. став автором резонансної петиції про обмеження діяльності онлайн-казино, яка зібрала понад 25 тисяч підписів менш ніж за добу.

11 листопада 2022 року Петриченко налаштував один із перших терміналів Starlink на Площі Свободи у щойно звільненому від ворожих військ Херсоні. 

Павло Петриченко загинув 15 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Похований у Києві на Аскольдовій могилі.

У квітні 2022 рjre Павло Петриченко долучився до лав ЗСУ, займався аеророзвідкою
У квітні 2022 рjre Павло Петриченко долучився до лав ЗСУ, займався аеророзвідкою
фото: Марина Петриченко/Facebook

У травні 2025 року Павлу Петриченку посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

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Теги: Герой України пам'ятник Київ

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