На Аскольдовій могилі встановлено пам’ятник Герою України Павлу Петриченку
Сестра Героя Марина Петриченко: «Нехай цей кам'яний хрест нагадує і нам, і майбутнім поколінням, що свобода ніколи не дається просто так»
У Києві на Аскольдовій могилі встановили та відкрили пам’ятник загиблому захиснику, волонтеру та Герою України Павлу Петриченку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директорку Центру досліджень визвольного руху Дарію Гірну та сестру воїна Марину Петриченко.
Козацький хрест у граніті: особливості пам'ятника
Автором монумента є скульптор Микола Білик. Він створив складний козацький хрест із ручним різьбленням у граніті, виконаний в українській орнаментальній традиції. На пам'ятнику також зображено військовий тризуб УНР та графічне гравіювання обличчя захисника.
Як зазначає директорка Центру досліджень визвольного руху, подібні роботи митця встановлені на могилах видатних українських дисидентів та діячів національного відродження – зокрема Василя Стуса, Алли Горської та Івана Світличного.
Символічний зв’язок поколінь
Громадський діяч Юлій Морозов відзначив глибоку символічність появи пам'ятника поруч із поверненням в Україну полковника Євгена Коновальця:
«Два нові хрести постали сьогодні в Україні, і для мене це дуже символічно виглядає. Між їхніми днями народження трохи більше 100 років. Їх обох вбила Росія. Але їхній подвиг тримав вогонь української боротьби. І буде тримати далі. І якщо Коновалець десь там у засвітах зустріне Пашу і запитає його, в яких краях він ефективно знищував ворога, а той відповість, що останній бій прийняв біля Красногорівки на Донеччині, то Євген, мабуть, задоволено посміхнеться і скаже, що нормально так хлопці просунулися», – написав Морозов.
«Свобода ніколи не дається просто так»: спогади близких
На церемонії відкриття зібралися родина, друзі, побратими та колеги Героя.
«Нехай цей кам'яний хрест нагадує і нам, і майбутнім поколінням, що свобода ніколи не дається просто так. За неї платиться занадто висока ціна, і наша родина віддала найдорожче, що мала. Паша понад усе любив Україну, прагнув справедливості і справжньої свободи... Пам’ятайте його», – написала сестра полеглого Героя Марина Петриченко.
У Благодійному фонді Сергія Притули наголосили, що Павло назавжди залишиться для них частиною команди та прикладом людини, яка віддано працювала задля українського війська.
Від волонтерства – до лав ЗСУ: що відомо про Павла Петриченка
Павло Петриченко – випускник КНЕУ імені Вадима Гетьмана, до повномасштабного вторгнення був активним учасником Євромайдану та ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?». На початку березня 2022 року долучився до розбудови волонтерського центру Сергія Притули.
У квітні 2022 року Павло Петриченко долучився до лав ЗСУ, він служив молодшим сержантом та аеророзвідником у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. У війську він не відмовився від громадської діяльності – у березні 2024 р. став автором резонансної петиції про обмеження діяльності онлайн-казино, яка зібрала понад 25 тисяч підписів менш ніж за добу.
11 листопада 2022 року Петриченко налаштував один із перших терміналів Starlink на Площі Свободи у щойно звільненому від ворожих військ Херсоні.
Павло Петриченко загинув 15 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Похований у Києві на Аскольдовій могилі.
У травні 2025 року Павлу Петриченку посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».
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