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У Солом’янському районі Києва авто влетіло в зупинку з людьми: є загиблі та поранені

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Солом’янському районі Києва авто влетіло в зупинку з людьми: є загиблі та поранені
Близько 8:50 керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми
фото: Національна поліція України

Точну кількість потерпілих, а також усі обставини та причини аварії правоохоронці наразі встановлюють

У Солом’янському районі столиці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На Чоколівському бульварі легковик зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого на швидкості влетів у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

За попередніми даними правоохоронців, аварія сталася близько 8:50. Водій автомобіля Volkswagen на повній швидкості врізався в маршрутку, а потім не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку.

ДТП на Чоколівському бульварі у Києві. 19 серпня 2026 року
ДТП на Чоколівському бульварі у Києві. 19 серпня 2026 року
фото: соцмережі
Від потужного удару металева конструкція зупинки впала
Від потужного удару металева конструкція зупинки впала
фото: соцмережі

Унаслідок наїзду є загиблі та травмовані.

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Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, патрульні поліцейські та бригади швидкої медичної допомоги. Точну кількість потерпілих, а також усі обставини та причини аварії правоохоронці наразі встановлюють.

Нагадаємо, 18 серпня столичні патрульні затримали керманича автомобіля Infiniti, який влаштував нічну масштабну аварію на бульварі Верховної Ради в Дніпровському районі. Водій пошкодив сім припаркованих на узбіччі автівок. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили ознаки наркотичного сп'яніння, однак від проходження медичного огляду у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

Раніше у Києві на вулиці Великій Васильківській поблизу станції метро «Палац Україна» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів марки BMW. Офіціантка закладу розповіла про перші хвилини після зіткнення. Дівчина розповіла, що зайшла всередину приміщення буквально за кілька секунд до аварії. За її словами, вона побачила, як BMW кілька разів перекинувся та летів у скло, а вже потім помітила другу, ще сильніше пошкоджену автівку. У цей момент на терасі не було ні відвідувачів, ні персоналу.

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Теги: Київ громадський транспорт ДТП

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