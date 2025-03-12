Погоня у Києві. Поліція затримала водія Mercedes, який неодноразово порушував ПДР

Водій автомобіля Mercedes втікав від поліцейських, і один з правоохоронців вчепився за дверцята та вікно автівки

Зловмисник лише за 2024-2025 роки 12 разів притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Києва розшукали керманича, який не виконав законні вимоги поліцейського та втік з місця злочину 11 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

У вівторок близько 11 години на бульварі Верховної Ради патрульні поліцейські зупинили керманича Mercedes-Benz, який рухався проїжджою частиною із порушенням правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно та раптово розпочав рух. Правоохоронець намагався завадити порушнику залишити місце скоєння, однак водію вдалось втекти.

фото: Національна поліція

За результатами низки проведених розшукових заходів поліцейські затримали зловмисника. Позашляховик, який фігурант покинув одразу після скоєного, слідчі вилучили у якості речового доказу.

Наразі відомо, що зловмисник – 41-річний підприємець, який лише за 2024-2025 роки 12 разів притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, наголошують поліцейські. Зокрема, за перевищення швидкості, пошкодження транспортних засобів та залишення місця ДТП.

фото: Національна поліція

Слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальні провадження за фактом опору працівнику правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342 КК України) та насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 КК України).

Зловмиснику готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці дали офіційний коментар щодо погоні зі стріляниною у Дніпровському районі Києва, яка сталася сьогодні, 11 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву пресслужби патрульної поліції Києва.

Сьогодні у мережі з'явилося відео, на якому водій автомобіля Mercedes втікає від поліцейських, один з правоохоронців вчепився за дверцята та вікно автівки, однак керманича це не зупинило. Тоді правоохоронці відкрили вогонь.

Раніше на Волині сталася масова бійка зі стріляниною за участю патрульних. Тоді двох осіб було затримано, відкрито кримінальне провадження.