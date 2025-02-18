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У Києві сьогодні відбудеться тестування оповіщення про хвилину мовчання

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві сьогодні відбудеться тестування оповіщення про хвилину мовчання
Влада Києва закликала мешканців і гостей міста долучатися до вшанування пам’яті та дотримуватися хвилини мовчання
фото: Суспільне Новини/Дар'я Григоренко

Відзавтра планується сповіщати про хвилину мовчання на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик щоденно о 9:00 

Сьогодні, 18 лютого, о 15:30 на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик у Києві буде проведено тестування гучномовців, що сповіщатимуть про хвилину мовчання. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. 

У повідомленні вказується, що щоденно о 9:00 сповіщати про хвилину мовчання на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик планується відзавтра.

Нагадаємо, що Київрада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Влада Києва закликала мешканців і гостей міста долучатися до вшанування пам’яті та дотримуватися хвилини мовчання, вшановуючи пам’ять військових і цивільних, які загинули під час російсько-української війни. Установам, закладам й організаціям, незалежно від форми власності, рекомендують призупиняти роботу на хвилину, крім випадків, коли це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів. Зауважимо, що у разі оголошення повітряної тривоги пріоритет надаватиметься інформуванню громадян про небезпеку. 

До слова, у наземному громадському транспорті Києва щоденно інформуватимуть про загальнонаціональну хвилину мовчання – без зупинки руху.

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Теги: Київ хвилина мовчання

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