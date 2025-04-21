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У «Київміськсвітлі» другий день поспіль проводяться обшуки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У «Київміськсвітлі» другий день поспіль проводяться обшуки
Працівники підприємства надають усі запитувані документи, що необхідні для всебічного й повного розслідування
фото: КП «Київміськсвітло», Facebook

Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва 

У п’ятницю, 14 лютого, у приміщенні КП «Київміськсвітло» слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві знову проводять обшуки – в межах кримінального провадження щодо капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення. Йдеться про заміну ртутних і натрієвих світильників на світлодіодні. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. 

Як зазначають у комунальному підприємстві, обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення. Йдеться про заміну ртутних і натрієвих світильників на світлодіодні.

«Працівники підприємства надають усі наявні запитувані документи та продовжують сприяти правоохоронним органам. Зі свого боку розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство», – йдеться у повідомленні Київської міської адміністрації. 

Нагадаємо, 13 лютого, у приміщенні комунального підприємства «Київміськсвітло» слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві пройшли обшуки. «Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, що виконувався у 2019-2021 роках», –повідомляли учора в КМДА. За інформацією Київської міської державної адміністрації, мова йшла про заміну ртутних і натрієвих світильників на світлодіодні та ремонт майнового комплексу на вул. Машинобудівній.

Раніше НАБУ і САП провели масштабну операцію «Чисте місто». Внаслідок чого викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України. Зазначається, що затримано сім учасників злочинної організації. За даними слідства, учасники злочинної організації знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі подавали до міськради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. 

До слова, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва про підозру у службовій недбалості повідомили керівнику одного з управлінь ПрАТ НАК «Надра України». Як повідомили в Київській міській прокуратурі, було встановлено, що товариство отримало у власність дві будівлі у центрі Києва – на вул. Золотоворітській та Володимирській та оформило право користування земельною ділянкою, на якій вони розташовані.

Теги: слідство документи ремонт місто КМДА

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